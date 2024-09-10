НОВИКОМ фиксирует рост интереса клиентов к открытию вкладов

Дочерний банк Ростеха отмечает, что интерес клиентов к открытию вкладов значительно вырос. Так, с начала года рублевый портфель сбережений в НОВИКОМе увеличился почти на 20%.

Банк внимательно отслеживает ситуацию на рынке вкладов и своевременно корректирует условия по своим продуктам. Это позволяет НОВИКОМу проводить грамотную и взвешенную политику, эффективно приумножая средства вкладчиков. Так, во втором полугодии 2024 года банк специально сделал акцент на депозитах сроком на 3 и 6 месяцев, что отвечает запросам клиентов. В планах НОВИКОМа – и далее совершенствовать свои накопительные продукты для максимального удобства вкладчиков.

Банк предлагает своим клиентам три основных сценария накопления средств. Непополняемый вклад «Капитал» рассчитан на высокий процент, выплачиваемый в конце срока. «Рост» – пополняемый вклад с ежемесячной выплатой дохода и растущей процентной ставкой. «Комфорт» – пополняемый вклад с возможностью снятия средств. В июне НОВИКОМ представил новый сберегательный продукт для физических лиц – сезонный вклад «Перспектива», рассчитанный на 220 дней.



В НОВИКОМе также действует флагманский сберегательный продукт «Рантье». Это вклад-флоатер, условия которого «привязаны» к значению ключевой ставки Банка России. Благодаря этому клиенты всегда получают актуальные и выгодные условия.

«Сегодня рынок вкладов в России показывает рекордные цифры. НОВИКОМ также фиксирует наибольшие показатели по приросту рублевых депозитов. Благодаря выгодным ставкам и простоте в обслуживании мы успешно привлекаем к использованию накопительных продуктов все большее количество людей. Таким образом, сбережения розничных клиентов остаются защищенными от инфляции», – отметил старший вице-президент банка НОВИКОМ Дмитрий Криштопа.

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