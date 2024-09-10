Воронежские машиностроители обсудят будущее промышленности региона

Воронежское региональное отделение (ВРО) СоюзМаш России примет активное участие в работе XIV Воронежского промышленного форума. В рамках деловой программы воронежские машиностроители проведут расширенное заседание регионального совета ВРО, на котором обсудят промежуточные итоги деятельности, и наградят активных доноров-сотрудников воронежских предприятий Союза.

Масштабное отраслевое событие пройдет 11-12 сентября 2024 года. За годы работы форум стал авторитетной площадкой для диалога всех участников научно-технологического развития Центрального Черноземья, в том числе представителей производственных компаний на территории региона, органов власти и бизнеса.

В повестку пленарной сессии, круглых столов и мастер-классов включены такие актуальные темы, как промышленный экспорт, производительность труда ицифровые технологии. Эти национальные проекты важны и для региона, особенно в настоящее время, когда развитие промышленности и логистики играет первостепенную роль в экономике.

На расширенном заседании регионального совета ВРО эксперты затронут вопросы, связанные с перестройкой ключевых отраслей воронежского региона, развитием собственных производств и созданием инженерных передовых компетенций. В рамках встречи также планируется рассмотреть программы, способствующие раскрытию потенциала воронежских предприятий, входящих в СоюзМаш,и подвести итоги работы регионального отделения, куратором которого является Председатель Правления банка НОВИКОМ Елена Георгиева.

Помимо непосредственно поддержки промышленного кластера один из важнейших приоритетов ВРО —работа по формированию кадрового ресурса региона, популяризация рабочих и инженерных специальностей. С этой точки зрения Воронежскую область можно назвать без преувеличения «кузницой» кадров. Здесь сосредоточены сильные профильные вузы, которые к тому же являются членами реготделения — Воронежский государственный технический университет, Воронежский государственный университет», Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова».

На заседании отдельное внимание будет уделено возможностям создания качественного кадрового резерва будущих инженеров и конструкторов. Завершится мероприятие торжественной церемонией награждения, на которой представители СоюзМаш России отметят заслуги активистов донорского движения — сотрудников предприятий, входящих в состав ВРО.

Заседание пройдет при участии НОВИКОМа, дочернего банка Госкорпорации Ростех, который проведет собственную конференцию в рамках форума, представив финансовые инструменты для промышленности Воронежской области. Среди партнеров банка — высокотехнологичные предприятия региона, такие как как АО «Концерн «Созвездие», ПАО «Ил» — ВАСО, АО «ВЦКБ «Полюс», АО «Электросигнал». Благодаря их производственным мощностям и инновационной продукции Воронежская область имеет высокий индустриальный статус.

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