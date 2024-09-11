Члены воронежского отделения СоюзМаш рассказали о реализации промышленных проектов в регионе

Расширенное заседание Совета Воронежского регионального отделения (ВРО) СоюзМаш России состоялось в рамках XIV Воронежского промышленного форума. Участники мероприятия обсудили перспективы развития машиностроения — ключевой отрасли региона, обеспечивающей устойчивость его экономики.

В заседании ВРО приняли участие руководители крупнейших предприятий области, представители профсоюзных организаций, эксперты институтов развития и банка НОВИКОМ — его Председатель Правления Елена Георгиева курирует данное реготделение.

Производственный комплекс Воронежской области обладает потенциалом роста — как экономическим, так и инвестиционным. Здесь находятся российские производители в таких областях, как тяжелое машиностроение, радиоэлектроника, приборостроение и самолетостроение. Большинство из них — члены Воронежского регионального отделения СоюзМаш России, работа которого направлена на формирование эффективной технологической и социальной среды в регионе.

Во вступительном слове председатель ВРО СоюзМаш России Анатолий Кузнецов подчеркнул, что на повестке дня остается приоритетная задача —создание воронежскими предприятиями инновационной продукции. Участники встречи определили основные направления развития машиностроения региона, нацеленные на расширение импортозамещения на предприятиях.

В ходе заседания эксперты также обсудили тему молодежной кадровой политики. В частности, шла речь о том, как сделать предприятия высокотехнологичных секторов промышленности центрами притяжения для молодых людей. Ведь именно благодаря компетенциям сотрудников нового поколения появляются разработки, способные вывести производство страны на качественно новый уровень. Входящие в состав ВРО ведущие вузы региона — Воронежский государственный технический университет, Воронежский государственный университет, Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова — готовят высококвалифицированных специалистов, тем самым наращивая кадровый резерв промышленности.

По итогам мероприятия Воронежское региональное отделение, Союз «Воронежское областное объединение организаций профсоюзов» и банк НОВИКОМ заключили трехстороннее соглашение о сотрудничестве. Оно послужит основой для укрепления отношений между общественными организациями для потребностей промышленности региона, повышения его инвестиционной привлекательности.

Документ был подписан на полях XIV Воронежского промышленного форума, крупнейшего отраслевого события Центрально-Черноземного региона, на котором разрабатываются стратегии развития машиностроения региона в новых экономических условиях.

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