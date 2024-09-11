«Радио Дача» ищет самый дружный класс Новосибирска

Летние каникулы позади, а это значит, что начинается новый школьный год. В честь начала очередного учебного сезона «Радио Дача Новосибирск» проводит проект «Самый дружный класс».

До 27 сентября любой школьный класс Новосибирска и новосибирской области может принять участие. Для этого нужно выложить общее фото в конкурсном альбоме в группе «Радио Дача Новосибирск», «Вконтакте» и рассказать, почему именно ваш класс самый активный, веселый, дружный и талантливый.

Начиная с 13 сентября каждую пятницу в группе «Радио Дача Новосибирск» проводится голосование за «Самый дружный класс». Победители получат сертификат на детский праздник в парк развлечений для 35 человек и смогут очень весело провести время.

Проект продлится до последней пятницы сентября!

Для слушателей старше 12 лет.

Срок проведения акции — со 09.09.2024 по 27.09.2024. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей по результатам акции, срокам, месте и порядке их получения на сайте.

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