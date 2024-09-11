В Новосибирске на форуме «PROБезопасность 2024» продемонстрируют передовые решения в сфере охраны бизнеса и предприятий

С 12 по 13 сентября в Новосибирском «Экспоцентре» состоится крупнейшее событие в сфере систем безопасности – IV Международный форум-выставка «PROБезопасность 2024».

Это место, где собираются ведущие организации отрасли, чтобы обсудить самые актуальные вопросы безопасности и представить передовые решения.

Что покажут на выставке:

Более 500 единиц оборудования от 60 лидирующих производителей мира и России.

20 направлений в системах безопасности, от информационной безопасности до комплексных систем охраны, с демонстрацией лучших проектов.

Деловая программа с дискуссиями по актуальным проблемам и разбором успешных кейсов.

Мастер-классы от ведущих экспертов.

Возможность установить деловые контакты с производителями и проектно-монтажными организациями.

«PROБезопасность 2024» – это площадка для:

Директоров и руководителей предприятий.

Начальников службы безопасности.

Проектировщиков, инженеров и монтажников.

Всех, кто заинтересован в безопасности своей семьи, бизнеса и страны.

Организатором «PROБезопасность 2024» выступает новосибирская компания «Протэк».

Не пропустите «PROБезопасность 2024» — встречу лидеров отрасли и путь к безопасному будущему! Вход свободный!

Узнать более подробную информацию, а также пройти регистрацию можно на сайте форума.

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