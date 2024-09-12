«Легендарный стиль вернулся»: Levi's снова открыл фирменный магазин в Новосибирске!

Фирменный магазин Levi's снова открыл свои двери в Новосибирске, предлагая широкий выбор как знаковых моделей, так и новых коллекций.

Теперь вы можете приобрести те самые культовые джинсы Levi's, фирменные футболки, рубашки и толстовки как для женщин, так и для мужчин. В магазине представлены широкие линейки одежды на любой вкус и случай.

Даже если вы не знаете, с чего начать, опытные сотрудники с радостью помогут вам с выбором. Они расскажут о характеристиках каждой модели, подберут идеальный размер и помогут создать идеальный и стильный образ.

Ждем вас в ТРЦ «Мега» рядом с «Читай город»! Приходите, испытайте на себе легендарный стиль Levi's! Следите за нами, чтобы ничего не пропустить.

Реклама. ИП Агишева Ульяна Васильевна. ИНН 595200631892. erid:LjN8KBPqT