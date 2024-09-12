Живём рядом с вузом. Дом мечты для студентов в Новосибирске — это возможно

Менее чем через два года «Семейный дом For Stars» введут в эксплуатацию. Локация удобно расположилась рядом с несколькими новосибирскими вузами и может подойти для студентов.

Если иногороднему студенту предстоит учёба в Новосибирске, можно подумать о покупке собственного жилья. У жизни в студенческом общежитии есть своя романтика, но собственная квартира всё же надёжнее. Главное, чтобы находилась она рядом с учебным заведением и на дорогу не приходилось тратить много времени.

Возможность жить рядом с вузом дает «Семейный дом For Stars». Он находится на улице Ленинградской, на пересечении улиц Никитина и Кирова. В непосредственной близости с ним расположен Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин). Ещё один вуз, до которого от For Stars можно дойти пешком — это Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ). Это базовое учебное заведение Минцифры в Новосибирской области и крупный научный центр по изучению проблем связи и развитию телекоммуникационных технологий.

В районе станции метро «Октябрьская», дойти до которой от дома можно за 15 минут, находится Сибирский институт управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, где можно получить высшее образование как по направлениям бакалавриата, так и специалитета.

Ещё один вуз, расположенный в нескольких остановках от дома, — Новосибирский государственный аграрный университет, где открыты несколько направлений подготовки специалистов по программам бакалавриата. От For Stars примерно за 20 минут можно доехать и до Новосибирского государственного педагогического университета.

Рядом с For Stars расположена вся необходимая для жизни инфраструктура — магазины, супермаркеты, учреждения здравоохранения. Квартиры в доме For Stars преимущественно большой площади. Но среди предложений от застройщика можно найти такие, которые подойдут студентам. Рядом с домом находятся остановки общественного транспорта, от которых можно доехать не только до вузов, но и до любой точки Новосибирска.

For Stars — Фор Старс

«Семейный дом For Stars»

г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 104 стр

Телефон: 8 (383) 285-20-62

e-mail: forstars@metr-pro.ru

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Застройщик ООО СЗ РЕДФИЛД

ИНН 5406812436

ОГРН 1215400016270

Срок сдачи — I квартал 2026 года

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