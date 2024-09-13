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84.05% 7
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13 сентября, 14:18
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НОВАТ открывает 80-й сезон!

Фото: НОВАТ

Первые спектакли нового сезона — балет «Корсар» и опера «Опричник» — пройдут уже на этой неделе! Мы с нетерпением ждем встречи со зрителями и рассказываем о постановках, на которые стоит сходить всей семьей.

Фото НОВАТ открывает 80-й сезон! 2

БАЛЕТ «КОНЁК-ГОРБУНОК»

Волшебный Конёк-Горбунок помогает простоватому Ивану получить место при царском дворе, выполнить несколько опасных заданий, завоевать сердце красавицы Царь-девицы и расположение всего народа! Веселая сказка Петра Ершова оживает на сцене НОВАТа, поражая воображение зрителей красотой музыки, хореографии и декораций.

22 СЕНТЯБРЯ

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Фото НОВАТ открывает 80-й сезон! 3

БАЛЕТ «ЗОЛУШКА»

Трудолюбивой и скромной Золушке очень хочется поехать на бал, но Мачеха и сводные сестры отправляются туда без нее. От грустных мыслей ее отвлекает добрая фея. Взмах волшебной палочки — и вот девушка в роскошном платье уже мчится навстречу чудесам! С последним ударом часов чары рассеются, но пока у нее есть все шансы, чтобы покорить прекрасного Принца...

28 СЕНТЯБРЯ

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Фото НОВАТ открывает 80-й сезон! 4

БАЛЕТ «ЩЕЛКУНЧИК»

В своем воображении Мари создает целый мир — там ее любимые игрушки оживают, а деревянный Щелкунчик превращается в прекрасного Принца, который побеждает злобного Короля мышей. Волшебный балет Петра Ильича Чайковского в хореографической редакции Юрия Григоровича заставит зрителей любого возраста поверить в чудо!

03, 04 ОКТЯБРЯ

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Фото НОВАТ открывает 80-й сезон! 5

БОЛЬШОЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ НОВАТА 25 ОКТЯБРЯ

Этой осенью вас ждет сразу несколько интересных программ! 25 октября на Большой сцене НОВАТа состоится Большой симфонический концерт под управлением Михаила Татарникова. В нем примет участие первая скрипка Михайловского театра, заслуженная артистка России Ольга Волкова, а 3 ноября она даст Сольный концерт на Малой сцене.

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Также наших зрителей ждут любимые концертные программы с участием солистов оперной труппы НОВАТа — «ВРЕМЕНА ВИВАЛЬДИ»

25 СЕНТЯБРЯ

«ПО НОТАМ ОСЕНИ»

5 ОКТЯБРЯ и 31 ОКТЯБРЯ

«НАШИ ЛУЧШИЕ ПЕСНИ»

До встречи в НОВАТе!

Реклама. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Новосибирский государственный академический театр оперы и балета» (НГАТОиБ). ИНН 5406014684. Erid:LjN8KaJTs

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Роман Чугаев
Журналист

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