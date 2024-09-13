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общество

Опубликованы архивные кадры Новосибирска времен правления Императора Николая II

Фото: nsk.novosibdom.ru / Сиб.фм

Редкие снимки помогут переместиться в прошлое и увидеть привычные здания с другого ракурса. Сиб.фм публикует архивные кадры Новосибирска.

Городской торговый корпус ныне Краеведческий музей

Фото Опубликованы архивные кадры Новосибирска времен правления Императора Николая II 2

Фото Опубликованы архивные кадры Новосибирска времен правления Императора Николая II 3

Здание Городского торгового корпуса по Красному проспекту, 23 в Центральном районе, построено в 1910-1911 годах. Архитектор А.Д. Крячков


Многих привлекает внимание «флюгер», который стоит на крыше здания.

Фото Опубликованы архивные кадры Новосибирска времен правления Императора Николая II 4

Гости города ошибочно принимают его за католический крест. Однако, чтобы разобраться в его происхождении, стоит обратиться к истории и вернуться в мир без мобильных телефонов и гаджетов. Оказывается, информацию о пожаре в городе передавали следующим образом: в зависимости от того есть возгорание или нет, на флюгер «цеплялся» флаг определённого цвета: «красный» — есть пожар, «белый» — нет пожара.

Пожарная часть же располагалась по улице Каинская, ее сотрудники могли видеть цвет флага и понимать, стоит ехать или нет.

Далее пожарникам было необходимо выявить район, где произошло возгорание. На тот случай было сделано три огромных шара разного цвета, которые и обозначали районы, а именно Железнодорожный, Закаменский и Центральный.

Фото Опубликованы архивные кадры Новосибирска времен правления Императора Николая II 5

Фото Опубликованы архивные кадры Новосибирска времен правления Императора Николая II 6

Здание училища по Красному проспекту, 3 ныне городская детская клиническая больница скорой медицинской помощи

Построено в 1912 году. Архитектор А.Д. Крячков.

В 1938 г. в здании бывшего реального училища им. Дома Романовых впервые разместилось медицинское учреждение — Окружной военный госпиталь № 333. 23 октября 1939 г. Новосибирский облисполком принял решение о создании Областной клинической больницы на 500 коек, с развертыванием в ней клиники Института усовершенствования врачей. Под больницу было передано здание.

С 1941 по 1943 г. в нем находился эвакогоспиталь, с 1943 г. — снова Областная клиническая больница. В настоящее время там находится муниципальная детская клиническая больница скорой помощи № 3.

Теперь внимание на камень.

Фото Опубликованы архивные кадры Новосибирска времен правления Императора Николая II 7

Современные гости города неоднократно интересовались: "Что же это за камень, который стоит за оградой?" (на углу здания больницы). Оказалось, что он имеет непосредственное отношение к собору Александра Невского. При его строительстве, было привезён камень, который должен был стать "основой" храма. Не секрет, что принято сначала возлагать камень, а затем строить объект. Однако камень твоё дело вылетал из «кибитки», в народе его прозвали «чёртов камень». Когда он упал у входа здания нынешней больницы, то его там и там его и оставили... Так он пролежал несколько десятилетий. Однако, уже в нынешнем веке, мамочки Новосибирска взволновались, мол «чёртов камень» находится под окнами учреждения, где лежат с травмами их дети. «Не дело», нужно его убрать подальше... теперь он лежит в углу знания, и не особо привлекает внимание.

Коммерческое собрание — ныне Театр «Красный факел»

Фото Опубликованы архивные кадры Новосибирска времен правления Императора Николая II 8

Фото Опубликованы архивные кадры Новосибирска времен правления Императора Николая II 9

Здание Коммерческого собрания (Делового клуба), сейчас — театр «Красный факел» по ул. Ленина, 19 в Железнодорожном районе. Здание признано памятником архитектуры регионального значения (решение облисполкома).

1 ноября 1932 года в здании бывшего Коммерческого собрания дал первый спектакль новый творческий коллектив города — театр «Красный факел». Во время Великой Отечественной войны здесь размещался старейший театр страны — Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени академический театр драмы им. А. С. Пушкина.

Капитальный ремонт здания театра «Красный факел» завершён осенью 2007 года, а летом 2010 начался новый.

Новосибирская государственная областная научная библиотека

Фото Опубликованы архивные кадры Новосибирска времен правления Императора Николая II 10

Фото Опубликованы архивные кадры Новосибирска времен правления Императора Николая II 11

Новониколаевский проспект ныне Красный проспект

Фото Опубликованы архивные кадры Новосибирска времен правления Императора Николая II 12

Фото Опубликованы архивные кадры Новосибирска времен правления Императора Николая II 13

Ранее Сиб.фм сообщал о магическом обряде Мессинга, исполняющем желания.

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Дарья Лапина
Журналист

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