Опубликованы архивные кадры Новосибирска времен правления Императора Николая II

Редкие снимки помогут переместиться в прошлое и увидеть привычные здания с другого ракурса. Сиб.фм публикует архивные кадры Новосибирска.

Городской торговый корпус ныне Краеведческий музей

Здание Городского торгового корпуса по Красному проспекту, 23 в Центральном районе, построено в 1910-1911 годах. Архитектор А.Д. Крячков



Многих привлекает внимание «флюгер», который стоит на крыше здания.

Гости города ошибочно принимают его за католический крест. Однако, чтобы разобраться в его происхождении, стоит обратиться к истории и вернуться в мир без мобильных телефонов и гаджетов. Оказывается, информацию о пожаре в городе передавали следующим образом: в зависимости от того есть возгорание или нет, на флюгер «цеплялся» флаг определённого цвета: «красный» — есть пожар, «белый» — нет пожара.

Пожарная часть же располагалась по улице Каинская, ее сотрудники могли видеть цвет флага и понимать, стоит ехать или нет.

Далее пожарникам было необходимо выявить район, где произошло возгорание. На тот случай было сделано три огромных шара разного цвета, которые и обозначали районы, а именно Железнодорожный, Закаменский и Центральный.

Здание училища по Красному проспекту, 3 ныне городская детская клиническая больница скорой медицинской помощи

Построено в 1912 году. Архитектор А.Д. Крячков.

В 1938 г. в здании бывшего реального училища им. Дома Романовых впервые разместилось медицинское учреждение — Окружной военный госпиталь № 333. 23 октября 1939 г. Новосибирский облисполком принял решение о создании Областной клинической больницы на 500 коек, с развертыванием в ней клиники Института усовершенствования врачей. Под больницу было передано здание.

С 1941 по 1943 г. в нем находился эвакогоспиталь, с 1943 г. — снова Областная клиническая больница. В настоящее время там находится муниципальная детская клиническая больница скорой помощи № 3.

Теперь внимание на камень.

Современные гости города неоднократно интересовались: "Что же это за камень, который стоит за оградой?" (на углу здания больницы). Оказалось, что он имеет непосредственное отношение к собору Александра Невского. При его строительстве, было привезён камень, который должен был стать "основой" храма. Не секрет, что принято сначала возлагать камень, а затем строить объект. Однако камень твоё дело вылетал из «кибитки», в народе его прозвали «чёртов камень». Когда он упал у входа здания нынешней больницы, то его там и там его и оставили... Так он пролежал несколько десятилетий. Однако, уже в нынешнем веке, мамочки Новосибирска взволновались, мол «чёртов камень» находится под окнами учреждения, где лежат с травмами их дети. «Не дело», нужно его убрать подальше... теперь он лежит в углу знания, и не особо привлекает внимание.



Коммерческое собрание — ныне Театр «Красный факел»

Здание Коммерческого собрания (Делового клуба), сейчас — театр «Красный факел» по ул. Ленина, 19 в Железнодорожном районе. Здание признано памятником архитектуры регионального значения (решение облисполкома).

1 ноября 1932 года в здании бывшего Коммерческого собрания дал первый спектакль новый творческий коллектив города — театр «Красный факел». Во время Великой Отечественной войны здесь размещался старейший театр страны — Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени академический театр драмы им. А. С. Пушкина.

Капитальный ремонт здания театра «Красный факел» завершён осенью 2007 года, а летом 2010 начался новый.

Новосибирская государственная областная научная библиотека

Новониколаевский проспект ныне Красный проспект

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