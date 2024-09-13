Жителей Новосибирска предупредили о дефиците картофеля

В Министерстве сельского хозяйства Новосибирской области сообщили, что отпускная цена на местный картофель остается на уровне начала года. Однако из-за аномальных осадков ожидается ухудшение качества продукции.

В этом году в области планируется собрать почти 250 тысяч тонн картофеля, из которых валовый сбор без учета личных подсобных хозяйств прогнозируется на уровне около 70 тысяч тонн. В прошлом году этот показатель был почти на 5 тысяч тонн выше.

По данным Сибирского института растениеводства и селекции, сохранность урожая картофеля прогнозируется на уровне 50%. Это связано с поражением части урожая фитофторой и бактериальной гнилью.

Министерство сельского хозяйства рекомендует не откладывать сбор урожая. Рекомендуется избегать сбора картофеля в дождливую погоду и тщательно просушивать его перед хранением. Пораженные клубни следует отбирать и хранить отдельно.

По прогнозам синоптиков, ближайшая суббота будет сухой и теплой, что подходит для сбора урожая. Погода ухудшится в воскресенье, 15 сентября.