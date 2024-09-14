Потерянная архитектура Новосибирска: Ленин у НГТУ, «Зеркальная изба» и самый богатый дом — 20 редких фото

Часть объектов уже не сохранилась, а часть просто не узнать: переделали до неузнаваемости. Сиб.фм собрал подробный материал об исчезнувших исторических зданиях Новосибирска.

Памятник В.И. Ленину перед вторым корпусом НЭТИ/НГТУ

Был возведен летом 1970 года в честь 100-летия Ильича. В 1993 году его снесли. Идейным вдохновителем сноса выступил ректор НЭТИ с 1990 года Востриков Анатолий Сергеевич, который решился на удаление памятника (а не его демонтаж, который предполагает сохранение объекта для транспортировки или хранения). Востриков, ученый, страдавший от советской власти, родился в селе Ново-Урусовка Астраханской области и добился значительных академических высот к 42 годам. К 49 годам он стал ректором одного из ведущих вузов СССР. В конце 2010-х годов также был снесён пустой постамент (ведь пустой постамент вызывает ненужные вопросы и мысли).

Речной вокзал

В течение 1960-х годов по проекту победителей городского конкурса архитекторов А.А. Воловика, Ю.А. Захарова и М.М. Пирогова строился речной вокзал, местом для которого выбрали улицу Добролюбова. 7 марта 2003 года во время празднования в здании случился пожар, повредивший две трети здания.

Не подлежащие восстановлению части снесли. К счастью, никто не пострадал. В мае 2004 года совет директоров СКС утвердил план реконструкции, предусматривающий строительство на этом месте 14-этажного офисно-развлекательного комплекса площадью 31 000 кв. м за $30 млн. Начало строительства было назначено на 2005 год, но проект не был реализован из-за разногласий среди членов ООО «Речной вокзал».

«Зеркальная изба»

Выдающийся образец новосибирской архитектуры 1990-х годов. Изначально это была усадьба в историческом центре Новониколаевска (дом по улице Большевистской № 97), реконструированная в 1994-1995 гг. Сейчас этого здания уже нет, оно было снесено.

Фёдоровские бани

Фёдоровские бани на улице Советской (Кабинетской), дом 36 открылись в Новосибирске (Ново-Николаевске) в мае 1909 года благодаря младшему кондуктору Сибирской железной дороги Зиновию Ивановичу Федорову. Вложив все свои сбережения и взяв кредиты, он построил здание торговых бань с использованием колодцев, вырытых неподалеку от озера.

Снесены в 2013 году. В 2019 году на том же месте были открыты «Федоровские бани», но уже в новом здании.

Городская начальная школа по ул. Бориса Богаткова

Здание городской начальной школы на ул. Бориса Богаткова (Локтевская), 46, было построено в 1912 году в Новосибирске — Новониколаевске по проекту архитектора Андрея Дмитриевича Крячкова. Третий этаж и поздние пристройки исказили оригинальный облик здания. Капитальный ремонт, проведенный в 2007-2009 гг., окончательно уничтожил исторический вид здания. Сейчас здесь размещена средняя общеобразовательная школа № 19.

Военно-сухарный завод

В 1903 году построили крупный военно-сухарный завод с производительностью 1 млн пудов сухарей в год. Предприятие представляло собой массивное каменное строение с двумя параллельно размещенными одноэтажными кирпичными корпусами и третьим двухэтажным корпусом с четырехъярусной башней в центре фасада. Комплекс дополняла высокая кирпичная труба. Завод располагался за рекой Первая Ельцовка в сосновом бору, что отразилось в названии улицы «Сухарная». В 1935 году здание перестроили под корпус обувной фабрики им. Кирова.

Аптека П. С. Ковнацкого и магазин готового платья. Красный проспект № 13

Двухэтажное кирпичное здание на углу улиц Болдыревской (ул. Октябрьская) и Николаевского (Красный) проспектов построено в 1908-1909 гг. На первом этаже располагались магазин готового платья, кофейня и магазин белья «Дамский конфекцион» Плонской. В соседнем деревянном доме, построенном в начале XX века, размещалась аптека П.С. Ковнацкого, а на втором этаже до строительства нового здания на Болдыревской находилось городское женское училище. В начале 1930-х годов деревянный дом разрушили, на его месте возвели шестиэтажное здание, которое вместе с двумя соседними надстроенными зданиями образовало дом «Сибстройпути». Сейчас оно расположено на Красном проспекте между улицами Коммунистической и Октябрьской.

Клуб Мылзавода (Жиркомбината)

Проект клуба разрабатывался в 1930 году «Горстройконторой» Новосибирска. Клуб вмещал 400 человек. На первом этаже были кухня, подсобные помещения, буфет, комнаты кружков, вестибюль с гардеробом, фойе, зрительный зал, сцена, помещение для реквизита и гримерные. На втором этаже располагались кухня, столовая, буфет, гардероб, уборные, читальный зал, книгохранилище, кинобудка, балкон. Здание подверглось значительным изменениям в 1990-е и 2000-е гг. после серии реконструкций.

Памятник деревянного зодчества по ул. Салтыкова-Щедрина № 120

Деревянный одноэтажный жилой дом построен в начале 1900-х годов, представлял образец рядовой городской застройки начала XX века.

Здание Русского для внешней торговли банка. Красный проспект № 13

Здание на углу улицы Гудимовская (ул. Коммунистическая) и Николаевского (Красного) проспекта в Новониколаевске было построено в 1908-1909 гг. На первом этаже находился «Канцелярский и писчебумажный магазин» и типо-литография Кассианова, часовой и ювелирный магазин «Торгового дома Ициксон» и другие торговые заведения. На втором этаже размещались «Русский для внешней торговли банк» и страховое общество «Саламандра».

Новониколаевское отделение банка открылось в 1909 г. Оно выдавало ссуды, открывало кредиты на срок не более 9 месяцев под залог процентных бумаг, принимало на комиссию для получения платежей и векселей, а также производило учёт векселей.

В начале 1930-х гг. этот дом был надстроен на два этажа и объединён с подобным ему зданием, замыкавшим квартал с улицы Болдыревская. В результате образовалось новое здание — дом «Сибстройпути», в настоящее время расположенный на Красном проспекте, между улицами Коммунистической и Октябрьской.

Сибмедторг

Здание Сибмедторга построено в Новосибирске в 1925 г. на углу улиц Кузнецкой (Ленина, 9) и Урицкого. Позднее здесь разместился Центральный склад аптечно-медицинского снабжения Западно-Сибирского края. В 1950-е гг. здание Сибмедторга претерпело реконструкцию и сейчас скрыто в объёме 6-этажного здания. Как напоминание, осталась историческая аптека на углу Урицкого и Ленина.

Сибирский торговый банк

Здание Сибирского торгового банка было построено в Новониколаевске в начале 1900-х годов на ул. Гудимовской (улица Коммунистическая 35), недалеко от пересечения с Николаевским (Красным) проспектом. В 1930-е гг. по ул. Коммунистической, рядом со зданием банка, было построено помещение для трикотажной фабрики. В 1932-1933 гг. здание Сибирского торгового банка, также переданное трикотажной фабрике. В настоящее время историческое здание Сибирского торгового банка скрыто в объёме 4-х этажного административного здания.

Кинотеатр «Первый Совкино» — им. Маяковского

в 1924 году по проекту архитектора А. Д. Крячкова было построено в Новониколаевске здание «Первого Совкино» на 800 зрительских мест на углу Красного (бывшего Николаевского) проспекта и Октябрьской улицы. В 1968 году его снесли в связи с постройкой нового здания кинотеатра им. В. Маяковского.

Вокзал станции Обь — Новониколаевск

Одноэтажное деревянное здание вокзала станции Обь было построено в 1896 года. Был снесён в 1930-е гг. во время строительства нового здания вокзала.

Церковь во имя святого пророка Даниила

Церковь во имя святого пророка Даниила (Вокзальная) была построена в Новониколаевске на пересечении улиц Вокзальной и Межениновской (ныне Челюскинцев). Она была разобрана около 1931 г. В настоящее время приблизительно на месте расположения храма находится жилой дом по адресу: ул. Ленина, 71.

Мясохладобойня

В 1916 году по проекту городского архитектора Ф. Ф. Раммана на берегу реки Малой Ельцовки, неподалёку от военно-сухарного и кожевенного заводов, было построено здание мясохладобойни. В настоящее время на этом месте находится Новосибирский мясоконсервный комбинат.

Доходный дом по улице Коммунистическая № 34

Дом интересен как образец деревянного городского доходного дома Новониколаевска начала XX века. Дом был построен Львом Ивановичем Лапшиным. Сейчас на его месте 10-ти этажный дом «Rich house».

Ранее Сиб.фм публиковал архивные кадры Новосибирска времен правления Императора Николая II.