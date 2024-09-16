«Европа Плюс Новосибирск» дарит пригласительные на концерт Zivert

С 16 по 27 сентября «Европа Плюс Новосибирск» дарит радиослушателям пригласительные на большой сольный концерт Zivert. Попасть на редкое выступление одной из самых ярких звёзд отечественной поп-сцены можно благодаря игре «Фан-Зона».

Для этого достаточно в 9:35 или 17:35 позвонить в студию «Европы Плюс Новосибирск» по телефону +7 (383) 362-07-72 и правильно ответить на вопрос ведущего. Выиграть билеты также можно на странице радиостанции ВКонтакте.

Масштабное шоу Zivert состоится 28 сентября на МФЛА «Сибирь – Арена» при поддержке «Европы Плюс».

Возрастные ограничения 12+

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