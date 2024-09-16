Место – огонь! Посетители «Ауры» в восторге от нового фуд-парка

ТРЦ «Аура» задаёт высокие стандарты гостеприимства. Новый фуд-парк торгового центра – это удачное сочетание оригинальной дизайнерской мысли с практичной многофункциональностью. Теперь здесь комфортно не только отдыхать, проводить время с семьёй или друзьями, но и работать.

Команда московского арт-бюро KMArchitects, работавшая над дизайном пространства, придумала классный ход – спрятать короткое сибирское лето в интерьер фуд-парка. Получился настоящий цветочный сад с беседками, искусственными растениями, подвесными клумбами и множеством природных декоративных элементов.

Продуманная перепланировка увеличила площадь посадочных мест на 25%, при этом зонирование зала выполнено с учётом потребностей гостей. Укромные ниши, отгороженные искусственными растениями и оборудованные USB-входами – для посетителей с ноутбуками, и столики рядом с собственной игровой зоной – для семейных компаний. К слову, детям вообще повезло: веселиться можно не только в развлекательных комплексах «Джунгли Сити» и Happy Land, расположенных также на 4 этаже, но и на просторной детской площадке фуд-парка, напротив ресторана «Перчини». Кроме того, каждые выходные с 14:00 до 17:00 детей на площадке развлекают аниматоры и проводят мастер-классы совершенно бесплатно.

Фуд-парк ТРЦ «Аура» всегда был местом с большой заполняемостью, но после реконструкции, посадка стала стабильно высокой все дни недели. Гостей привлекает не только изобилие представленных здесь кухонь мира, но и транспортная доступность центра на карте города. «Хочу Пури» , «Бургер Кинг», TomYumBar, «Кухня Ли» и многие другие кафе и рестораны ТРЦ уже оценили удобство расположения и популярность среди гостей.

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