Новосибирским партнерам франчайзинга «ПЯТЁРОЧКИ» представили новые функции цифрового личного кабинета

Торговая сеть «Пятёрочка» реализовала ряд обновлений цифровой платформы для партнёров, открывающих магазины по франшизе. Предпринимателям стал доступен личный кабинет с широким спектром инструментов по управлению бизнесом, детализированной отчётностью и чат-ботом для решения вопросов онлайн.

Ранее сайт франчайзинга «Пятёрочки» использовался как информационный хаб, который позволял получить общую информацию о покупке франшизы торговой сети и ее преимуществах. Теперь же, благодаря доработкам цифровой платформы, сайт открывает партнерам широкий инструментарий для управления магазином по франшизе.

Для начала, заинтересованные в приобретении франшизы люди переходят на сайт франчайзинга с калькулятором, позволяющим рассчитать примерную сумму инвестиций и срок окупаемости магазина в интересующем городе. Это очень важный этап, так как от объема товарооборота зависит ежемесячная прибыль партнера.

Когда магазин уже открыт, у партнера появляется доступ к личному кабинету – своеобразному онлайн-офису, в котором можно управлять работой магазина.

Кроме того, функционал позволяет заказывать услуги у «Пятёрочки» и отслеживать статус их предоставления: например, публикацию вакансий магазина или обучение сотрудников. В личном кабинете есть чат-бот, который находит ответы на наиболее популярные вопросы и постоянно обучается с помощью нейросетей.

На сегодняшний день посещаемость сайта франчайзинга составляет более 28 тысяч пользователей в месяц: как потенциальных партнеров, которые могут в режиме реального времени узнать об условиях франшизы и рассчитать предполагаемую прибыль, так и действующих франчайзи, пользующихся личным кабинетом.

«Мы рады представить обновленный, более функциональный кабинет франчайзи, который позволит существенно упростить многие операционные вопросы. «Пятёрочка» стремится создавать понятный и привлекательный продукт — первую онлайн-франшизу в РФ, и наша амбиция – предоставлять лучший ИТ-сервис нашим партнерам», – комментирует владелец продукта «Онлайн-платформа Франчайзинга» Юрий Пчелин.

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