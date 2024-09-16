«Расцветай на Кропоткина»: жизнь в окружении природы с городским комфортом

ГК «Расцветай» открыла продажи в новом квартале комфорт-класса «Расцветай на Кропоткина». Стоимость квартир от 4,6 млн рублей.

Квартал комфорт-класса «Расцветай на Кропоткина» возводится в Заельцовском районе Новосибирска. Три современных 22-этажных дома расположены рядом с Ельцовским парком, в 15 минутах ходьбы от станции метро «Гагаринская», 18 минут пешком – до «Заельцовской» и 3 минуты – до остановки общественного транспорта.

Заельцовский – район со сложившейся инфраструктурой и один из самых «зеленых» в Новосибирске. Локация «Расцветай на Кропоткина» удачно соединяет все преимущества этого места: близость парка и комфорт развитого района. В шаговой доступности от квартала: 7 детских садов, 6 школ, два университета, крупные торговые центры, рестораны, кафе, салоны красоты, медицинские центры, поликлиники, аптеки.

— Заельцовский — район, приближенный к центру. А недвижимость рядом с центром растет в цене быстрее рынка.Наиболее престижная локация — участки, прилегающие к станции метро «Заельцовская», вблизи площади Калинина. С точки зрения транспортной доступности это очень удобное место. Для людей, которые устали от пробок оно очень привлекательно. Здесь конечная станция метро, отсюда ходит более 20 маршрутов общественного транспорта, благодаря чему можно быстро добраться в любую точку города, — рассказывает независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев.

Территория «Расцветай на Кропоткина» плавно переходит в Ельцовский парк с прогулочной эко-тропой. Новосёлы получают красивые виды из окон, возможности отдыхать, гулять с детьми и заниматься спортом рядом с домом. Преимущества нового квартала ГК «Расцветай» — закрытый двор без машин и уютное безопасное придомовое пространство. Для того чтобы подчеркнуть соседство с парковой зоной, ГК «Расцветай» разработал индивидуальный проект благоустройства придомовой территории с ландшафтным дизайном и наполнением, тем самым продолжая «зеленую» и экологичную тему.

Квартал «Расцветай на Кропоткина» — комфорт и функциональность в каждой детали. Просторные подъездные холлы, выполненные по индивидуальному дизайн-проекту из современных качественных материалов, формируют определённый уровень жизни. Светлые оттенки керамогранита под натуральный камень, текстура дерева, прозрачные входные группы, наполняющие пространство естественным светом — подчеркивают единение с природой и создают стильную комфортную атмосферу.

Двухуровневый подземный паркинг, куда можно спуститься на лифте, не выходя улицу — также неотъемлемый атрибут комфорта и безопасности. В «Расцветай на Кропоткина» предусмотрены оборудованные машиноместа, где автомобили находятся под круглосуточным видеонаблюдением.

Выразительная архитектура, зеленые дворы без машин, близость парку и развитой инфраструктуре центра – делает «Расцветай на Кропоткина» престижным и конкурентоспособным на рынке недвижимости Новосибирска.

Подробности в офисах продаж ГК «Расцветай»:

+7(383) 255-00-83

ул. Орджоникидзе, 23

гкрасцветай.рф

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