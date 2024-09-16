В Новосибирске команда «ПЯТЁРОЧКИ ДОСТАВКИ» приняла участие в полумарафоне

14 сентября в Новосибирске состоялся XXVII беговой полумарафон — крупнейшее спортивное событие в рамках традиционного Сибирского фестиваля бега. Участие в нем приняла команда «Пятёрочки Доставки», которая пробежала маршруты разных дистанций. Поддержали бегунов их друзья и коллеги из сети «Пятёрочка».

Профессиональные бегуны и любители на XXVII Новосибирском марафоне соревновались на маршрутах протяженностью от 1,5 до 21,1 км.

Команда «Пятёрочки Доставки» порадовала зрителей и болельщиков, появившись на старте в яркой экипировке с логотипами сети. Бегуны пробежали дистанцию в 3 км с фирменными зелеными сумками службы доставки. Это стало символом скорости и быстроты курьеров. Всего в трех забегах приняли участие около 30 представителей сети.

«Сегодня мы пришли поддержать наших ребят и коллег. Мы очень рады быть среди участников этого забега. Сотрудники доставки выходят на такие марафоны ежедневно, спеша к покупателям, чтобы привезти им свежие продукты и порадовать быстрым сервисом. Свои способности команда продемонстрировала и в качестве бегунов на забеге. Мы ими гордимся!» — поделился своими впечатлениями представитель команды «Пятёрочки Доставки».

Реклама. ООО Агроторг. ИНН 7825706086.erid:LjN8K2i4A