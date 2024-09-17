Как подготовить газовое оборудование к зиме

Специалисты «Газпром газораспределение Томск» рассказывают, что нужно сделать в начале отопительного сезона, чтобы пользоваться газовыми приборами безопасно.

Обеспечить техническое обслуживание газового оборудования

Техническое обслуживание – одна из самых эффективных мер по предупреждению несчастных случаев с газом. Оно проводится планово не реже 1 раза в год на основании договора с газораспределительной организацией. Хорошо, если в этом году газовики уже проверили ваши газовые бытовые приборы. В противном случае сверьтесь с планом-графиком на сайте компании «Газпром газораспределение Томск» и ждите газовиков в указанный день.

При проверке приборов газовики могут найти неисправности, например, неработающую автоматику безопасности, утечку газа, отсутствие тяги в дымоходах и вентканалах и другие изъяны. Если оборудование нужно отремонтировать, оставьте заявку в «Газпром газораспределение Томск». Помните, что самостоятельно ремонтировать газовые приборы нельзя!

Кроме того, проверьте, с какой компанией у вас заключен договор на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования (ВДГО). Заключить его необходимо с той ГРО, которой принадлежат газораспределительные сети, идущие к вашему дому.

Проверить дымоходы и вентиляционные каналы

Немало случаев отравления угарным газом связано с эффектом обратной тяги. Она возникает, когда воздушные массы не выходят естественным образом через вентиляционный канал или дымовую трубу на улицу, а наоборот, поступают в помещение.

В многоквартирных домах за дымовые и вентиляционные каналы отвечают управляющие компании (УК, ТСЖ, ЖСК), в индивидуальном доме – сами потребители. Если дымоходы и вентканалы в вашем доме еще не проверены, то для их обследования обратитесь в специализированную организацию. По результатам проверки вам выдадут акт – документ, характеризующий техническое состояние системы и возможность ее эксплуатации.

По закону, проверку дымовых и вентиляционных каналов нужно проводить не реже 3 раз в год, а при необходимости – их чистку и ремонт.

Установить систему газового контроля

Бытовой газ не имеет ни цвета, ни запаха, поэтому утечку сложно заметить сразу. В этом помогают приборы газ-контроля. Если в помещении накопится опасная концентрация газа, то система подаст звуковой сигнал и автоматически отключит подачу газа.

Купить систему газового контроля можно в магазинах газового оборудования.

Еще несколько правил

Не отключайте автоматику безопасности;

Не отапливайте помещение с помощью газовой плиты;

Проветривайте помещения, в которых установлены газовые приборы, не используйте их для сна и отдыха;

Не закрывайте отверстия дымовых и вентиляционных каналов, регулярно проводите проверку карманов чистки дымовых каналов на предмет засорения.

При запахе газа вызывайте аварийную службу по телефону 04, с мобильных телефонов – 104. Аварийная служба работает круглосуточно без перерывов и выходных.

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