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вчера 23:00
спорт

Новосибирская «Сибирь» разгромила «Нефтехимик» со счетом 5:2

Фото: ХК «Сибирь»

В Новосибирске состоялся юбилейный тысячный матч хоккейного клуба «Сибирь».

В игре против нижнекамского «Нефтехимика» новосибирская команда одержала победу со счетом 5:2.

На первых 17 секундах матча Владислав Кара забросил первую шайбу в ворота «Нефтехимика», установив счет 1:0. До второго периода преимущество сохранялось за «Сибирью», но гости смогли сравнять счет и выйти вперед со счетом 1:2. Однако во втором периоде «Сибирь» забила три шайбы подряд, поведя 4:2.

На 11-й минуте третьего периода новосибирская команда забросила последнюю шайбу в матче. Итоговый результат — 5:2. Это стало второй домашней победой «Сибири». На данный момент команда занимает седьмое место в Восточной конференции КХЛ.

Следующая игра «Сибири» состоится дома 19 сентября против пекинского «Куньлуня».

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Игорь Кириченко
Журналист

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