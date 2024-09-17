«Откройте тайны своего рода»: школа генеалогии объявляет новый набор!

Мечтаете узнать историю предков? К поискам своих корней на определенном этапе жизни обращаются многие люди. Не сложно выяснить даты рождения и смерти родственников на уровне дядюшек, тётушек, бабушек, дедушек. Их могут сообщить еще живущие члены семьи.

Однако сухие даты ничего не расскажут о людях. Кем были наши предки, чем занимались, почему поселились в этом городе. История семьи — понятие, выходящее за схему родословного древа, ведь именно семейную историю, историю рода, фамилии чаще всего нам и хочется узнать.

Приглашаем вас в увлекательное путешествие в прошлое на курсе «Школа Генеалогии»!

Что вас ждет:

– 7 занятий от ведущего генеалога Новосибирска.

– Полное погружение в мир генеалогии.

– Общие понятия, термины и принципы.

– Виды генеалогических деревьев.

– Специальные программы для поиска.

– Поиск в советский и дореволюционный периоды.

– Интернет-поиск.

– Рассказ о семейных фотографиях.

– Оформление генеалогического исследования.

– Практические навыки: вы научитесь самостоятельно проводить генеалогический поиск.

Подарок: органайзер генеалога для удобной работы. Все материалы лекций остаются у вас навсегда! Стоимость курса обойдётся всего в 15 000 рублей. Старт занятий запланирован на 5 октября.

На пути создания собственной родословной каждого человека ждут интересные и невероятные открытия. Не исключено, что поиски родственных связей приведут к известным историческим личностям или будут раскрыты семейные легенды. Вполне вероятно найденные дальние родственники станут близкими друзьями и добавят новых веточек к семейному древу.

Адрес электронной почты: 3110080@bk.ru

+7 (383) 311-00-80

+7 (913) 377-00-80

Telegram-канал

Запишитесь уже сегодня и не упустите возможность узнать историю своей семьи!

Реклама ООО «Бюро Генеалогии» ИНН 5402083969 Erid:LjN8KQujx