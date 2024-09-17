«Откройте тайны своего рода»: школа генеалогии объявляет новый набор!

Мечтаете узнать историю предков? К поискам своих корней на определенном этапе жизни обращаются многие люди. Не сложно выяснить даты рождения и смерти родственников на уровне дядюшек, тётушек, бабушек, дедушек. Их могут сообщить еще живущие члены семьи.
Однако сухие даты ничего не расскажут о людях. Кем были наши предки, чем занимались, почему поселились в этом городе. История семьи — понятие, выходящее за схему родословного древа, ведь именно семейную историю, историю рода, фамилии чаще всего нам и хочется узнать.
Приглашаем вас в увлекательное путешествие в прошлое на курсе «Школа Генеалогии»!
Что вас ждет:
– 7 занятий от ведущего генеалога Новосибирска.
– Полное погружение в мир генеалогии.
– Общие понятия, термины и принципы.
– Виды генеалогических деревьев.
– Специальные программы для поиска.
– Поиск в советский и дореволюционный периоды.
– Интернет-поиск.
– Рассказ о семейных фотографиях.
– Оформление генеалогического исследования.
– Практические навыки: вы научитесь самостоятельно проводить генеалогический поиск.
Подарок: органайзер генеалога для удобной работы. Все материалы лекций остаются у вас навсегда! Стоимость курса обойдётся всего в 15 000 рублей. Старт занятий запланирован на 5 октября.
На пути создания собственной родословной каждого человека ждут интересные и невероятные открытия. Не исключено, что поиски родственных связей приведут к известным историческим личностям или будут раскрыты семейные легенды. Вполне вероятно найденные дальние родственники станут близкими друзьями и добавят новых веточек к семейному древу.
Адрес электронной почты: 3110080@bk.ru
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