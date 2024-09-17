Советы семейным парам, которые хотят пройти комплексное обследование перед планированием беременности

Комплексное медицинское обследование перед планированием беременности помогает выявить возможные риски, улучшить здоровье и подготовить организм к предстоящему зачатию. Обратиться за помощью можно в Федеральный научно-клинический центр, подробности по ссылке https://fnkc-fmba.ru/.

Врачи помогут составить план подготовки к беременности, включая рекомендации по питанию, физической активности и приему витаминов.

Какие анализы и обследования необходимо пройти женщине?

Первым шагом для женщины должна быть консультация у гинеколога. Врач проведет общий осмотр, задаст вопросы о менструальном цикле, предыдущих беременностях, гинекологических заболеваниях и общей истории здоровья. Гинеколог может также провести ультразвуковое исследование органов малого таза, чтобы оценить состояние матки и яичников.

Для будущей мамы важно убедиться, что в ее организме нет инфекций, которые могут негативно повлиять на зачатие или здоровье ребенка. Вот основные:

– тесты на половые инфекции (ПЦР) — хламидиоз, герпес, ВИЧ, гепатиты и др.;

– TORCH-комплекс: на токсоплазмоз, краснуху, цитомегаловирус и вирус простого герпеса. Эти инфекции могут представлять опасность для плода при беременности.

Кроме общего анализа крови, проводится анализ на уровень гормонов щитовидной железы и половые гормоны (эстрадиол, прогестерон, ЛГ, ФСГ), что важно для оценки овуляции и общего состояния репродуктивной системы.

Важно узнать резус-фактор обоих партнеров. Если у женщины отрицательный резус-фактор, а у партнера положительный, существует риск резус-конфликта, который может повлиять на беременность. Врач даст рекомендации по профилактике этой проблемы.

Проверка уровня витаминов и микроэлементов (таких как фолиевая кислота, витамин D, железо) помогает убедиться, что организм женщины получает все необходимые вещества для поддержания здоровья во время беременности. Записаться на прием можно на сайте www.fnkc-fmba.ru.

Какие обследования рекомендуется пройти мужчине?

Первым этапом станет консультация уролога или андролога. Специалист проведет осмотр, задаст вопросы о репродуктивном здоровье и направит на необходимые анализы. Уролог также может провести УЗИ половых органов, чтобы оценить состояние предстательной железы и яичек.

Как и женщинам, мужчинам важно проверить организм на наличие инфекций, передающихся половым путем, так как некоторые из них могут негативно влиять на фертильность или здоровье будущего ребенка.

Общий анализ крови и анализ на гормоны помогут выявить возможные проблемы со здоровьем. Важно проверить уровень тестостерона, который влияет на репродуктивную функцию.

Если в семье есть наследственные заболевания или у мужчины были проблемы с зачатием, врач может предложить пройти генетическое тестирование.

РЕКЛАМА. ФГБУ “ФНКЦ ФМБА”.ИНН 7724044189.Erid:LjN8K1RFQ