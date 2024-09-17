Уникальная природная минеральная вода в Новосибирской области

В 1960х годах проводились исследования подземных недр всего Советского Союза в поисках полезных ископаемых. Задача у геологов стояла найти нефть, золото, уголь, медь для развивающегося производства в стране. В это время и был обнаружен Западно-Сибирский артезианский бассейн в Краснозерском районе Новосибирской области.

Из скважины глубиной 832 метра добывается минеральная вода «Легенда Сибири» пробуренной в Краснозерском районе Новосибирской области в пределах экологически чистой территории в зоне сопряжения Кулундинской равнины и Барабинской низменности. Возраст отложений покурской свиты составляет порядка 130 млн. лет.

Уникальность воды заключается в том, что она укрыта 323-метровым слоем плотных водоупорных глинистых пород мел — палеогенового возраста и хранится в своём первозданном виде многие тысячи лет. В этой связи подземные воды характеризуются здесь очень высокой защищенностью, исключающей всякое техногенное воздействие на них с поверхности. Характерным обстоятельством является наличие в водоносном горизонте включений янтаря.

В настоящее время искусственно нельзя воссоздать процесс формирования минеральной воды «Легенда Сибири», длившийся в естественных условиях на больших глубинах несколько тысячелетий.

Регулярное употребление минеральной воды «Легенда Сибири» увеличивает сопротивляемость организма воздействию неблагоприятных факторов, улучшает иммунитет, а в теплом виде способствует выведению токсинов. По заключению томских бальнеологов, именно эта вода является эффективным не медикаментозным средством для профилактики и лечения целого ряда болезней желудочно-кишечного тракта и обмена веществ.

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