Что надо знать о выкупе авто

Нужно продать подержанный автомобиль? Сейчас все чаще их владельцы идут не на рынок, а ищут фирму, которая целенаправленно занимается их выкупом. Что это такое и какие есть преимущества у такого варианта?

Что это такое

Надо понимать, что сделки с подержанными автомобилями – это довольно специфическое занятие. Часто в ней главную роль играет посредник. Поэтому надо понимать, что выкуп авто – как раз появление такого профессионального продавца.

Занимаются этим фирмы, которые массово закупают технику, подготавливают ее к продаже и выставляют на собственных ресурсах и на интернет-площадках. Это могут быть ломбарды, дилерские центры и просто специализированные компании. Естественно, покупают они дешевле, чем за машину можно выручить на рынке. Но разница совсем небольшая.

Преимущества для клиента

Собственно, резкий рост популярности такой услуги, лишний раз доказывает, что многие готовые потенциально немного потерять в деньгах. Ведь это компенсируется следующими преимуществами:

– деньги на руки сразу после оценки;

– экономия личного времени;

– отсутствия рисков;

– хорошо налаженный процесс, в том числе и в юридических вопросах.

Необходимо отметить, что в некоторых случаях и альтернативы практически нет. Продать битый автомобиль или какую-то специализированную технику довольно сложно. Такие фирмы готовые взять и авто после ДТП, могут провести выкуп машин без документов, и с удовольствием купят модели, которые не очень популярны в вашем регионе. Часто они работают по всей России и даже с другими странами.

Процедура

Проходит все в несколько этапов. Зачастую не надо даже куда-то ехать, искать необходимый офис или торговую площадку. С представителем фирмы можно договориться по телефону или через интернет. На месте он проводит осмотр машины и ее оценку.

После согласования стоимости автомобиля и подписания договора он же проводит все необходимые для продажи действия. Остается только получить деньги. После этого покупку увозят на эвакуаторе. Очевидно, что от продавца не требуется практически ничего — взять документ, который подтвердит личность, и все, что есть по авто.

Существуют ли альтернатива?

В какой-то мере альтернативой можно назвать услугу трейд-ин, которую предлагают в некоторых автосалонах. Там тоже все проходит быстро и с минимумом бюрократии. Вот только это обмен, а не продажа. На руки человек получает не деньги, а другой автомобиль, при этом того же производителя и обычно из весьма ограниченного списка моделей.

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