Стресс и постоянная усталость: какие анализы нужно сдать?

Осенью многие сталкиваются с недостатком энергии. Апатия, перепады настроения, упадок сил – это частые спутники наступившего сезона. В основном такие состояния возникают из-за стресса и нехватки полезных веществ. Оптимальный способ убедиться в отсутствии дефицитов – сдать медицинские анализы.

Залог работоспособности, ясного ума и хорошей памяти – достаточный уровень магния. Кроме этого, микроэлемент помогает бороться со стрессом, играет важную роль в росте костей и мышц.

Нехватка солнечного света и несбалансированное питание – основные причины дефицита витамина D. Он влияет на хорошее настроение и сон, улучшает работоспособность и мышление, важен для работы нервной, иммунной и сердечно-сосудистой систем.

На общее физическое и эмоциональное состояние могут влиять нарушения в работе щитовидной железы. Тиреотропный гормон (ТТГ) считается базовым параметром в оценке ее работы. Щитовидная железа отвечает за обмен веществ, работу сердечно-сосудистой, половой систем, желудочно-кишечного тракта.

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