«Закон приумножения добра и блага»

Салон ROYALTHAI объединил благотворительность и бизнес. На протяжении 17 лет компания осуществляет мечты клиентов и оказывает всяческую поддержку нуждающимся.

Формулируя стратегию компании, каждый предприниматель закладывает в свой личный или корпоративный бренд некую философию, которой руководствуется, осуществляя деятельность. Но стоит помнить, что так или иначе, теряясь в игре слов и понятий, священная миссия и высшая цель любого успешного бизнеса – приносить безусловную пользу и ощутимое БЛАГО, которое, по законам сохранения энергии, бумерангом возвращается к исполнителю — на следующем его витке развития и роста, ускоряя и масштабируя успех. В этом уверен учредитель спа-салона ROYALTHAI Андрей Праскурин.

Мы живем в современном мире, где такое понятие как помощь друг другу должно стать нормой: кто-то переводит денежные средства в фонды; кто-то занимается волонтерством, кто-то находит глубокий смысл в своей работе или ежедневной деятельности.

Мы — ROYALTHAI – уже целых 17 лет занимается очевидным БЛАГОм для человеческого организма, именно поэтому было принято решение включить это в стратегию и миссию компании.

Салоны ROYALTHAI давно выступают БЛАГОтворительным пространством, которое берет на себя все заботы по восстановлению гармонии души и тела наших гостей. Мы стремимся предоставлять самые качественные услуги и сервис, и именно поэтому после посещения наших салонов гости испытывают БЛАГОдарность, ведь мы буквально за час-полтора «восстановили» их жизненный ресурс.

Нам удаётся дарить нашим гостям БЛАГО и возможность улучшить свое состояние здоровья. Затем, наполненные чувством БЛАГОдарности, они возвращаются домой к своим семьям или, например в рабочий коллектив, неся с собой БЛАГОприятные эмоциональные изменения. Это запускает цепную реакцию: близкие людей, получающие положительную энергию, также начинают делиться БЛАГОМ с окружающими. Так начинает формироваться некий круговорот добра, который способствует повышению общего БЛАГОсостояния общества. А это для нас очень важно.

В этой цепочке мы та компания, которая помогает этому миру быть чуть-чуть лучше за счет улучшения БЛАГОполучия людей — морального, физического, ментального, материального.

Трансформируя миссию компании, мы все чаще говорим нашим гостям: «Мы БЛАГОдарны за то, что выбираете нас!».

Подкрепляя не словом, а делом нашу обновленную миссию, этой зимой мы не только создавали уют и расслабление, но и помогали осуществить ваши самые смелые и заветные желания!

В рамках нашей традиционной рекламной кампании «Калейдоскоп исполнения желаний 2024» более 5000 подарков нашли своих обладателей! Были разыграны 2 депозита номиналом 200 000 рублей каждый, 4 гостя выиграли депозиты по 100 000₽, более 500 человек получили в подарок депозиты от 5 000₽ до 50 000₽, подарки от партнёров порадовали 300 гостей, а счастливыми обладателями наборов косметики стали 400 гостей.

Более 300 гостей открыли свое сердце для чудес и поделились с нами своими сокровенными мечтами. Среди них было путешествие мечты, помощь нуждающимся, получение образования, покупка недвижимости и многие другие желания, греющие душу.

Наша компания поддержала Илью в строительстве нового дома, который мужчина потерял в пожаре. За счет наших совместных усилий мы смогли вернуть уют и тепло в их новое жилище.

А также мы оказали поддержу детям из психоневрологического Дома ребенка №6 в Санкт-Петербурге — приобрели необходимые принадлежности и игрушки.

Мы убеждены, что ваша вера в собственные мечты — это сила, способная осуществить невозможное!

Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве подарков, порядке и месте их получения можно уточнить на royalthai.ru.

Реклама. Индивидуальный предприниматель Волченко Александра Юрьевна. ИНН 667106766674. erid:LjN8KCPNK