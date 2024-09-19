Эксперты НОВИКОМа рассказали омским бизнесменам о мерах господдержки

Меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) обсудили на конференции «Банк НОВИКОМ – для промышленных предприятий МСП Омской области».

В интерьерах Омского музея изобразительных искусств им. М.А. Врубеля перед представителями регионального бизнес-сообщества выступили эксперты дочернего банка Ростеха, представители Министерства промышленности и научно–технического развития области и Фонда развития промышленности региона.

«Весной этого года в ходе ребрендинга НОВИКОМ заявил о намерении стать ключевым партнером российской высокотехнологичной промышленности. Для этого банк сотрудничает со всей цепочкой кооперации крупных предприятий, в том числе с субъектами малого и среднего бизнеса», — рассказал управляющий дополнительным офисом НОВИКОМа в Омске Виталий Голышенко.

Клиентам из сегмента МСП банк предлагает ряд собственных продуктов, позволяющих более эффективно организовать работу и высвободить средства для решения приоритетных задач. Об этом на конференции рассказал старший вице-президент НОВИКОМа – директор Департамента малого и среднего бизнеса Денис Есипенок. Он остановился на таких продуктах, как кредиты на пополнение оборотных средств и на исполнение контракта, «Экспресс-гарантия», «НСО с фиксированной ставкой» и «Спецсчет». Последний позволяет предпринимателям разместить средства на специальном счете, чтобы обеспечить заявки и участвовать в госзакупках. Банк сохраняет эти средства и начисляет на них проценты. Эксперт банка Ростеха также рассказал, что НОВИКОМ аккредитован Корпорацией МСП, и его клиенты могут получать кредиты с обеспечением в виде «зонтичных» поручительств Корпорации.

«Малое и среднее предпринимательство – активно растущий сегмент реального сектора экономики, без которого невозможно развитие промышленности в целом. Малые предприятия быстрее адаптируются к вызовам времени. Именно они в условиях санкций наиболее оперативно наладили выпуск продукции, замещающей импортную. Поэтому для нас так важно расширять инструменты поддержки этого сегмента», — отметил Денис Есипенок.

Помимо этого, поддержку региональному бизнесу оказывает Фонд развития промышленности (ФРП) области, который на конференции представила его директор Светлана Баженова. Благодаря региональным, федеральным и совместным с ФРП программам финансирования предприниматели могут получить льготные займы на модернизацию производства, приобретение оборудования, разработку нового продукта и другие цели.

О мерах поддержки, которые предприниматели могут получить на уровне региона, участникам конференции рассказал Денис Гребенюк – начальник управления оборонной промышленности и машиностроения Министерства промышленности и научно-технического развития Омской области.

Завершилось мероприятие экскурсией по Омскому музею изобразительных искусств им. М.А. Врубеля, крупнейшему в регионе хранилищу художественных ценностей.

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