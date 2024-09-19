«Грустный праздник»: 20 сентября окончание «бабьего лета» и предпразднество Рождества Богородицы

Традиции этого особенного сентябрьского дня прописаны в церковных канонах и народном календаре.

Наши предки считали 20-е сентября грустным днём, поскольку ближе к этой дате во многих российских регионах заканчивалось «бабье лето». Православная церковь в этот день начинала отмечать Предпразднество Рождества Пресвятой Богородицы и чтить память святого Луки Каппадокийского, за что в народе эти сутки были прозваны «Луков день».

Как раз к 20-му сентября созревает и лук на грядках. Сбор его урожая наши предки сопровождали специальными ритуалами:

- не ели лук до того момента, пока последняя луковица не будет собрана;

- не сжигали луковую шелуху, чтобы овощ сохранился всю зиму;

- готовили на удачу и прибыль фаршированные мясом луковицы, луковые супы, оладьи и блинчики;

- обращали внимание на количество лука в тарелке – чем больше его в еде, тем больше здоровья будет у членов семьи в следующем году.

Существовали у Лукова дня и запреты. Было замечено, что свадьбы, сыгранные 20 сентября, не ведут к долгой и счастливой жизни, а у невесты будет много поводов для слёз.

Среди погодных примет стоит выделить одну: если 20-го сентября на небе мало облаков, то зима будет холодной и ветреной.