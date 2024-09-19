НОВИКОМ представил инструменты поддержки инженеров

Дефицит кадров – одна из самых актуальных задач, стоящих сегодня перед российской промышленностью. Практическим опытом ее решения эксперты дочернего банка Ростеха поделились на конференции «НОВИКОМ – банк российских инженеров.

Льготные программы для инженерного корпуса», прошедшей в подмосковном Фрязино. Мероприятие посетили сотрудники промышленных производств, в том числе градообразующего предприятия НПП «Исток» им. Шокина (входит в холдинг «Росэлектроника»).

«Сегодня российские инженеры формируют новый облик промышленности. Они разрабатывают высокотехнологичную продукцию, создают инновации и развивают науку. На наших глазах меняется структура экономики. Растет реальный сектор, открываются новые предприятия. Это позволит повысить качество жизни людей и поможет России занять место среди мировых технологических лидеров», – отметила управляющий дополнительным офисом НОВИКОМа во Фрязино Наталия Шпилевская, открывая конференцию.

НОВИКОМ оказывает поддержку российским высокотехнологичным предприятиям и работникам промышленности. Это одна из стратегических целей банка, озвученная во время ребрендинга в этом году. Для того, чтобы привлекать кадры на предприятия и заинтересовывать их в долгосрочном сотрудничестве, НОВИКОМ предлагает ряд мотивационных продуктов.

Прежде всего, это программа «Развитие», разработанная совместно с Госкорпорацией Ростех. Она дает возможность руководству предприятий-партнеров мотивировать работников к профессиональному росту и высоким результатам, а также помогает построить долгосрочное сотрудничество. Участники программы получают доступ к льготному кредитованию.

Помимо этого, своим зарплатным клиентам НОВИКОМ выдает социально-платежную карту работника Ростеха. Она дает доступ к различным программам лояльности, дисконтам партнеров, льготному корпоративному санаторно-курортному обслуживанию и негосударственному пенсионному обеспечению.

Еще один инструмент поддержки – выгодная ставка по жилищным кредитам. Говоря о преимуществах ипотеки в дочернем банке Ростеха, начальник отдела ипотечного кредитования НОВИКОМа Антон Провоторов подчеркнул, что банк интегрирован практически во все механизмы жилищного кредитования с инструментами господдержки и реализует такие популярные программы, как «Семейная» и «Дальневосточная».

Успешным опытом сотрудничества с банком Ростеха на конференции поделилось агентство недвижимости «Квартал-М», клиенты которого смогли улучшить свои жилищные условия на выгодных условиях благодаря корпоративным программам НОВИКОМа.

«В руках российских инженеров находится будущее нашей страны. Именно для них мы развиваем линейку выгодных розничных продуктов. Это помогает им добиваться новых высот и расширять профессиональные компетенции. Кроме того, продукты банка помогают нашим предприятиям-партнерам приглашать к себе лучшие высококвалифицированные кадры», – резюмировала Наталия Шпилевская.

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