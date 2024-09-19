Отмена концерта Шамана в Ставрополье: детали и последствия

Власти Ставрополья отменили запланированный концерт популярного исполнителя Ярослава Дронова, известного как Шаман.

Решение было принято после опроса губернатора Владимира Владимирова, в котором большинство жителей высказались против массовых праздничных мероприятий.

Голосование в соцсетях

Губернатор Владимиров инициировал опрос в социальных сетях, предложив жителям выразить мнение о проведении культурных мероприятий, включая День края и городские дни. В результате 81% участников высказались против массовых праздников, что привело к отмене запланированных событий.

Финансовые вопросы

Многие артисты, в том числе Шаман, уже получили гонорары за свои выступления. Однако договор с Ярославом Дроновым освобождает его от возврата средств в случае отмены концерта по инициативе организатора. Это создает финансовые трудности для краевой администрации.

Предыдущие прецеденты

Отмена концерта вызвала общественное внимание. Ранее в Оренбургской области были выдвинуты претензии по поводу расходования средств на выступление Шамана, что вызвало общественное недовольство.

Реакция и дальнейшие шаги

Отмена концерта вызвала различные мнения среди граждан: одни поддержали решение губернатора, другие обеспокоены финансовыми потерями и возможными нарушениями контрактных обязательств. Администрация Ставрополья ведет переговоры о расторжении контрактов и возможном возврате средств, что может повлиять на организацию культурных мероприятий в регионе в будущем.