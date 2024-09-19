«Ростелеком» поддержал трансляцию мирового кибертурнира в Новосибирске

«Ростелеком» в Новосибирске стал партнером трансляции финала кибертурнира «The International 13». Показ завершающего этапа компьютерных состязаний в режиме реального времени был организован в кинотеатре «Аврора».

Один из крупнейших ежегодных турниров в мире по компьютерной игре Dota 2 «The International» проводится с 2011 года. Любители киберспорта из разных стран наблюдают за соревнованиями с помощью открытых онлайн-трансляций с участием комментаторов, аналитиков и профессиональных игроков.

В Новосибирске трансляция на большом экране собрала около 500 зрителей. В перерывах между играми для участников были организованы тематические мероприятия на сцене кинозала и в холле: квизы, фотозона с косплеерами, компьютерные турниры один-на-один, огромная раскраска, аквагрим, тайная лавка с игровой атрибутикой, а также места отдыха с надувными диванами от «Ростелекома». Участники и победители активностей получили призы от провайдера: игровые гаджеты, браслеты и брелоки.

«Мероприятие в Новосибирске проводится девятый год подряд, оно посвящено самому главному и статусному турниру по Dota 2. Значимость “The International” для всех фанатов этой стратегии и киберспортсменов такая же, как у Олимпийских игр для атлетов», — рассказал организатор мероприятия, руководитель агентства «SFG agency» Роман Кунцевич.

«Популярность компьютерного спорта c каждым годом растет, и мы не первый раз становимся партнерами трансляций кибертурниров, поддерживая интерес к ним. Также “Ростелеком”, будучи крупнейшим провайдером цифровых услуг, имеет в своей линейке продуктов специальные предложения для геймеров – наш тариф “Игровой” с высокой скоростью передачи данных и стабильным соединением», — отметил заместитель директора Новосибирского филиала «Ростелекома», -директор по работе с массовым сегментом Виталий Лапицкий.

Третье место в «The International 13» заняла команда «Tundra Esports», вторыми стали «Gaimin Gladiators». В каждом игровом коллективе есть участники из России. Статус победителя достался «Team Liquid».

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