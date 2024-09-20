Акция «Как зарплатный»: как новосибирцам получить привилегии зарплатных клиентов сразу двух банков

МТС Банк запустил акцию «Как зарплатный». Теперь получать привилегии зарплатных клиентов можно сразу в двух банках: любого российского банка, на карту которого держатель получает зарплату, и МТС Банка. Акция действует до 13 ноября 2024 года.

У владельцев зарплатных карт любых российских банков появилась возможность дополнительно получить преимущества и льготы зарплатных клиентов МТС Банка. Не надо писать заявление в бухгалтерию – достаточно:

– оформить карту «Скидка везде»;

– подтвердить свое участие в акции в мобильном приложении или интернет-банке;

– в отчетный период пополнить счет или карту на сумму от 20 000 рублей любым удобным способом;

– в отчетный период совершить по карте от пяти покупок на сумму не менее 10 000 рублей без учета категорий-исключений.

При выполнении условий, клиент получит дополнительно к базовому разовый кешбэк в размере 1000 рублей, отмену комиссии за обслуживание карты на полгода и приветственную ставку по накопительным счетам до 19% годовых. Все вознаграждения в рамках акции предоставляются до 13 декабря 2024 года.

Акция доступна как для новых клиентов, так и для тех, у кого уже оформлена карта «Скидка везде», ключевым преимуществом которой является моментальная скидка 3% на все покупки на маркетплейсах, в интернет-магазинах и любых мобильных приложениях. Скидка 1% предоставляется на остальные покупки, которые клиент совершает в обычных магазинах.[1]

Во время покупки МТС Банк сразу списывает с карты сумму с учетом скидки, то есть клиент всегда будет платить меньше, чем указано на ценнике. В первые два месяца с момента получения карты скидка является безусловной. С третьего месяца 3% действует при совершении в предыдущем месяце любых 25 покупок от одного рубля. Если покупок будет совершено меньше, действует скидка на все – 1%. Карта выпускается бесплатно. Максимальная сумма скидки — 10 тысяч рублей в месяц.

Оформление заявки на карту «Скидка везде» доступно на сайте и в дополнительных офисах МТС Банка.

Подробнее об условиях акции икарте «Скидка везде» можно узнать на сайте.

Реклама. ПАО Мтс банк. ИНН7702045051. erid:LjN8K8T9M