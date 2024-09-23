Клиенты ВТБ Лизинг могут взять автомобили в лизинг с субсидией Минпромторга России

ВТБ Лизинг предлагает широкую линейку отечественных автомобилей с субсидией по государственной программе льготного лизинга колесных транспортных средств, которую Министерство промышленности и торговли Российской Федерации дофинансировало в текущем году на 8 млрд руб. Программа господдержки предусматривает субсидирование части авансового платежа по лизинговым договорам при покупке транспортных средств, которые произведены в России в 2024 году.

На льготный лизинг Минпромторгом России в первом полугодии текущего года было направлено 9 млрд рублей. Продление программы льготного лизинга на наиболее популярные модели позволит российским компаниям обновить парк техники на максимально выгодных условиях уже в текущем году.

Программа распространяется на все ранее включенные в нее категории транспортных средств: легковые, легкие коммерческие и грузовые автомобили, автобусы (включая туристические), электромобили отечественного производства, а также седельные тягачи категории N3. Стандартная скидка на аванс составляет 10%, но не более 500 тыс. рублей на одно транспортное средство, скидка на седельные тягачи категории N3 – 10%, но не более 850 тыс. руб. на одно транспортное средство, скидка при покупке электромобиля – до 35%, но не более 925 тыс. рублей на одно транспортное средство.

Программа действует на транспортные средства, произведенные не ранее 2024 года. В ней участвуют легковые автомобили марок LADA, УАЗ, Haval (российского производства), Москвич, легкий коммерческий транспорт ГАЗ, ВИС, EVM PRO, Sollers, автобусы ВОЛГАБАС, ЛИАЗ, КАВЗ, ПАЗ, СИМАЗ, спецтехника и грузовые автомобили КАМАЗ, НЕФАЗ, УРАЛ, ТЗА. Срок лизинга по программе – от 12 до 84 месяцев.

В ВТБ Лизинг отмечают, что программа актуальна во всех сегментах транспортных средств. Наибольший спрос в компании приходится на легковые автомобили, такие как Lada Granta и Lada Vesta, которые задействованы во многих секторах экономики. В текущем году лизинговая компания профинансировала с использованием субсидии Минпромторга России более 3,5 тыс. ед. техники отечественного производства. Главным образом, это автомобили ГАЗ в сегменте ЛКТ и Lada в сегменте такси.

Подать заявку на приобретение транспортного средства в лизинг с субсидией Минпромторга России юридические лица и индивидуальные предприниматели могут в режиме онлайн на сайте vtb-leasing.ru или по телефону единого контакт-центра ВТБ Лизинг: 8 800 551 19 18.

Реклама. АО ВТБ Лизинг. ИНН 7709378229.ОГРН 1037700259244. Erid:LjN8KB9TH