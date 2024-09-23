Кукурузные палочки - хрустящее удовольствие

Кукурузные палочки «Две Кукурузы» – это вкусный и хрустящий снек, который порадует всех любителей сладостей. Палочки «Две кукурузы» созданы для тех, кто не может устоять перед соблазном похрустеть чем-то вкусным и натуральным.

Идеальный хруст

Мы запекаем палочки в печи, чтобы добиться незабываемого хруста. Выбирая этот способ, мы превращаем простой снэк в настоящее гастрономическое удовольствие. Благодаря технологии экструзии, палочки имеют нежную текстуру, которая тает во рту и сохраняет насыщенный вкус кукурузы.

Попробуйте сочетание с малиной

Для ярких впечатлений попробуйте кукурузные палочки с натуральной малиной. Это удивительное сочетание сладости и кислинки придаст вашим перекусам новое ощущение и станет отличным дополнением к хрустящей текстуре палочек.

Кукурузные палочки «Две кукурузы» – это отличный выбор для перекуса в любое время дня. Погружайтесь в мир хрустящего удовольствия и наслаждайтесь натуральным вкусом!

Реклама. АО «Алтайская крупа». ИНН 2272003555. ОКВЭД 10.61.3. erid:LjN8KQaG3