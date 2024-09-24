Где родился, там и пригодился: молодые специалисты «Сибагро» выбирают карьеру на родной земле

В последнее время всё чаще удается услышать о том, как местные жители выбирают карьеру на родной земле. Один из таких примеров — Григорий Кононыхин, агроном Кудряшовского свинокомплекса «Сибагро», который уже на протяжении нескольких лет трудится в Колыванском районе.

Работа на родной земле приносит Григорию не только удовлетворение, но и хорошую зарплату. «Мне нравится трудиться там, где родился. Так я чувствую свою пользу для района и это дает стимул развиваться», — делится он.

У Кудряшовского самые большие посевные площади в области, предприятие даёт возможность реализовать себя в аграрной сфере в 8 районах. Найти себе работу может каждый, кто любит сельское хозяйство. Григорий, например, отучился в Колыванском техникуме на агронома, но долгое время не думал, что найдёт себя в этой специальности. А когда пришёл в отдел по работе с персоналом «Сибагро», то первым делом получил предложение устроиться на должность, для которой уже есть профильное образование. Так и начался его новый этап жизни.

Сегодня Григорий контролирует 5100 гектаров земли, где выращиваются разнообразные культуры — от привычной пшеницы и ячменя до сои и льна масличного. В этом году был впервые засеян рапс, что стало значимым событием в профессиональной практике молодого агронома. – Рапс имеет яркие желтые цветы, которые видны издалека на полях летом, привлекая туристов и фотографов. Да и как не остановиться и не запечатлеть это золото русских полей? Но, это не только красивые цветы – это будущее масло. Мы выращиваем эту культуру на продажу, — рассказывает молодой агроном.

Еще один молодой специалист – тракторист Сергей Сафронов. Живёт в Колывани и любит свою профессию. – У меня новая техника, работать на ней одно удовольствие – кондиционер, навигатор, музыка и никакой пыли. Сын маленький любит ко мне в поле приезжать, его впечатляет как всё оборудовано в кабине. Моя работа – это медитация на природе.

Кудряшовский свинокомплекс создает условия для развития своих кадров, предлагая возможности для обучения и карьерного роста. А еще на предприятии яркая социальная жизнь: в «Сибагро» каждый год проводится всероссийская спартакиада сотрудников, проходят игры в КВН и даже кавер-фесты.

Истории Григория и Сергея служат вдохновляющим примером для молодых специалистов, демонстрируя, что можно успешно развиваться и реализовывать себя в аграрной сфере, оставаясь на родной земле, а предприятие при этом сделает всё, чтобы работа приносила не только доход, но и удовольствие.

Реклама. АО «Кудряшовское». ИНН 5433142195. Erid:LjN8KZcWg