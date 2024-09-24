НОВИКОМ представил продукты для МСП тульскому бизнесу

Эксперты дочернего банка Ростеха рассказали предпринимателям Тулы о системе льготного финансирования. Общение с бизнесом состоялось в рамках конференции «Ключевые меры государственной поддержки, программы и продукты НОВИКОМа для предприятий субъектов МСП».

Открывая встречу, управляющий дополнительным офисом НОВИКОМа в Туле Анжелика Романюк отметила, что одна из целей ребрендинга банка, который состоялся весной этого года, — усиление работы с малым и средним бизнесом — кооперацией крупных промышленных предприятий. Представитель банка подчеркнула, что успех предпринимательской инициативы во многом зависит от своевременной финансовой поддержки на приемлемых условиях.

НОВИКОМ готов адаптировать свое предложение под индивидуальные запросы клиентов из сегмента МСП, включая в него как собственные программы льготного кредитования, так и навигацию по мерам господдержки. В числе последних, в частности, механизм «зонтичного» поручительства Корпорации МСП и промышленная ипотека. Среди собственных продуктов банка у предпринимателей востребованы «Экспресс-гарантии» и «Кредит на исполнение контракта для МСП».

Также предпринимателям Тулы рассказали о перспективах новых финансовых инструментов, таких как цифровые финансовые активы, и о возможности кредитования комплексных проектов предприятий высокотехнологичных отраслей.

Федеральные и региональные механизмы поддержки промышленных предприятий региона представил заместитель министра промышленности и торговли Тульской области Дмитрий Пронин. Он перечислил программы Фонда развития промышленности (ФРП), которые позволяют малому и среднему производственному бизнесу реализовывать новые проекты и создавать импортозамещающие продукты.

Директор Тульского областного Гарантийного фонда Анна Рыжонкова акцентировала внимание на том, как сотрудничество НОВИКОМа и Гарантийного фонда области способствуют обеспечению предпринимательского сектора гарантийной поддержкой при получении кредитов и банковских гарантий.

Помимо этого, в ходе конференции предприниматели Тулы узнали о продуктах НОВИКОМа, направленных на поддержку кадрового состава российской промышленности: мотивационной программе «Развитие» и социально-платежной карте работника Ростеха (СПК). Первая позволяет руководству предприятий поощрять отличившихся сотрудников, включая их в программу и предоставляя возможность взять кредит на льготных условиях. СПК дает держателю доступ к различным программам лояльности, дисконтам партнеров, льготному корпоративному санаторно-курортному обслуживанию и негосударственному пенсионному обеспечению.

«Малый и средний бизнес сегодня готов масштабироваться, выпускать качественную продукцию, обеспечивать импортозамещение. Однако все эти задачи достижимы только при условии качественного и доступного финансирования. И НОВИКОМ обладает глубокой экспертизой в этом вопросе», — резюмировала Анжелика Романюк.

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