НОВИКОМ поделился экспертизой в импортозамещении на IT-конференции.

Дочерний банк Ростеха принял участие в масштабной конференции IT Elements, посвященной информационным инфраструктуре, сетям и безопасности. В ходе мероприятия, прошедшего в Москве, эксперт НОВИКОМа поделился экспертизой банка в сфере импортозамещения и консалтинга.

На конференции выступил директор Департамента ИТ-инфраструктуры банка Сергей Поляков. Вместе с остальными спикерами он обсудил успешные кейсы в ИТ-консалтинге и поделился опытом банка в этой сфере. Эксперт отметил, что особый интерес у участников дискуссии вызвал вопрос оптимизации бюджетов.

«ИТ-консалтинг – удобный инструмент для компаний с ограниченными ресурсами. Он позволяет быстро получить дополнительные компетенции для модернизации или донастройки ИТ-инфраструктуры. Кроме того, внешняя экспертиза поможет создать новый продукт и определить, как повысить эффективность команды. Важно отметить, что ИТ-консалтинг особенно актуален сегодня, когда многим компаниям нужно оперативно импортозаместить иностранные решения. Для этого можно использовать уже готовые продукты, которые созданы для других компаний. Это позволит снизить расходы и сохранить время. НОВИКОМ внимательно следит за развитием российской индустрии ИТ-консалтинга», — отметил директор Департамента ИТ-инфраструктуры банка НОВИКОМ Сергей Поляков.

После круглого стола банк провел несколько встреч с потенциальными партнерами, на которых обсудил возможности по тестированию НОВИКОМом новых технологий.

Банк Ростеха, работающий с крупными промышленными предприятиями и их сотрудниками, уделяет большое внимание вопросам цифровизации и информационной безопасности. Также в его приоритете – поддержка отечественных компаний, разрабатывающих высокотехнологичные решения в области импортозамещения. Так, в августе НОВИКОМ договорился о выделении финансирования крупнейшему российскому разработчику и производителю микроэлектроники – Группе компаний «Элемент».

НОВИКОМ является уполномоченным банком Минцифры России по программе субсидирования в рамках постановления Правительства РФ № 1598. В соответствии с ним банк предоставляет льготное финансирование проектов цифровой трансформации предприятий и внедрения российских ИТ-технологий. Помимо этого, НОВИКОМ участвует в тестировании цифрового рубля и активно внедряет новые финансовые инструменты, такие как цифровые финансовые активы (ЦФА).

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