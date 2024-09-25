Омские инженеры при поддержке НОВИКОМа нарастили проекты импортозамещения

Дочерний банк Ростеха выдал гарантию омскому предприятию АО «НТК «Криогенная техника». Благодаря этому организация привлекла льготный займ Фонда развития промышленности и успешно реализовала первое в России серийное производство уникальной продукции – вакуумных криогенных насосов.

Инвестиции в проект составили 140 млн рублей, из которых половина – это льготный заем, предоставленный ФРП по программе «Проекты развития». Гарантию для его получения компании выдал банк НОВИКОМ.

Предприятие является единственным в России производителем вакуумных криогенных насосов, но занимает незначительную часть отечественного рынка, всего 5%. Остальные 95% приходились на импорт из стран Запада, Японии и Южной Кореи.

К 2026 г. «Криогенная техника» планирует каждый год производить до 100 вакуумных криогенных насосов и нарастить свою долю на рынке до 50%. Продукцию будут изготавливать из отечественных компонентов.

«Благодаря льготному займу Фонда развития промышленности и гарантии НОВИКОМа нам удалось в короткие сроки разработать и запустить важную для импортонезависимости российского рынка продукцию в серию, заменив иностранные аналоги, поставки которых временно прекратились или затруднены», – пояснил заместитель генерального директора компании Антон Громов.

Вакуумный криогенный насос – один из видов современных насосов, предназначенный для получения сверхвысокого вакуума. Он используется в составе ускорителей частиц (коллайдеров) и термоядерных реакторов для атомной энергетики, при изготовлении печатных плат для чипов и процессоров, при выпуске сварочных аппаратов и специальных печей термообработки для металлургии чистых металлов, при производстве оптико-электронных устройств и вакуумных приборов, а также в имитационных камерах космического пространства при аэрокосмических исследованиях.

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