НОВИКОМ – победитель Осеннего интеллектуального кубка

Команда НОВИКОМа завоевала главную награду Осеннего интеллектуального кубка – хрустальную Фиолетовую сову, которая разыгрывается только среди команд-победителей предыдущих этапов игры. Эрудиты дочернего банка Госкорпорации Ростех обошли в общем зачете более 30 команд, набрав максимальное количество баллов.

В Осеннем интеллектуальном кубке 24 команды соревновались за награды в четырех номинациях – «Самый интеллектуальный банк», «Самая интеллектуальная компания в сфере ТЭК, нефти и газа», «Самая интеллектуальная финансовая компания» и «Самая интеллектуальная компания в сфере транспорта, логистики и спецтехники».

Семь сильнейших команд, занявших первое место в своих номинациях и выигравших хрустальных сов в Весеннем и Летнем кубках, боролись за главную награду кубка – Фиолетовую хрустальную сову. Команда интеллектуалов НОВИКОМа оказалась самой эрудированной и завоевала драгоценный приз. Это уже третья цветная хрустальная сова в копилке команды.

«Интеллектуальный кубок» – лицензированный турнир, который проходит по правилам спортивного «Что? Где? Когда?» c элементами знаменитой телевизионной игры. Турнир проводится с 2015 года. Игра состоит из весеннего, летнего, осеннего и зимнего этапов, финалисты которых встречаются в итоговом состязании года и борются за главный приз.

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