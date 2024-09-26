«Последний Богатырь. Наследие»: эксклюзивная премьера на большом экране

28 и 29 сентября Сеть кинотеатров «Синема Парк» и «Формула Кино» и онлайн-кинотеатр START приглашают на эксклюзивные показы самого масштабного сериала в истории российских стримингов «Последний Богатырь. Наследие».

Грандиозный проект для всей семьи возвращает зрителю любимых персонажей Виктора Хориняка, Елены Яковлевой, Владислава Ветрова, Кирилла Зайцева, Гарика Харламова и расширяет богатырскую вселенную новыми героями. Дочерей Ивана и Василисы сыграли актрисы Эвелина Мазурина и Арина Рожкова, к актерскому составу также присоединились Александра Урсуляк, Дмитрий Лысенков, Юлия Пересильд, Александр Устюгов, Олег Чугунов, Никита Кологривый, Татьяна Догилева, Александр Лыков и другие.

По сюжету у Ивана (Виктор Хориняк), которому как раз исполнилось 50, две дочери: старшая, богатырка Марья (Арина Рожкова), и младшая, начинающая колдунья Софья (Эвелина Мазурина). Все в Белогорье идет своим чередом, но визит колдуна Северина, которому привиделось страшное бедствие, вносит смуту в размеренную жизнь горожан. Чтобы спасти и Белогорье, и жизнь собственного отца, Софье придется отправиться в Москву, где все еще живет молодой и ни о чем не подозревающий Иван, а Марье — сразиться со злом в волшебном городе.

При покупке билета через сайт kinoteatr.ru и мобильное приложение «Кинотеатры» Гостю в письме на почту поступит информация о заказе с Подарком от START.RU «Подарочный промокод на 1 месяц». При покупке офлайн билета на кассах/терминалах кинотеатра промокоды с подпиской выдаваться не будут.

Активировать промокод можно до 13.10.2024.

Приобрести билеты можно здесь

Реклама. АО «Синема Парк». ИНН:7705353706. erid:LjN8KB4WS