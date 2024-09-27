«Ростелеком» в Новосибирске запустил новый сезон консультаций для пенсионеров

«Ростелеком» в Новосибирске запустил новый сезон индивидуальных консультаций для пенсионеров в рамках Всероссийского социального благотворительного проекта «Азбука интернета», которому этой осенью исполняется 10 лет.

Встречи волонтеров провайдера с пожилыми людьми традиционно проходят на базе «Ресурсного центра общественных объединений Железнодорожного района» при содействии Новосибирской региональной общественной организации «Пенсионеры-online». Сотрудники компании отвечают на вопросы о работе с гаджетами и интернетом, учат пользоваться электронными услугами.

Татьяна Тарновская, директор общественной организации «Пенсионеры-online»:

«Мы рады открыть новый сезон консультаций для пенсионеров совместно с “Ростелекомом”. Этот формат не теряет своей актуальности и вызывает живой интерес у людей. Большинство уже активно использует смартфоны в своей жизни, и у них появляются отдельные вопросы. Есть и те, кто приходит с нулевыми навыками. Со всеми общаемся и разбираемся в их запросах».

Николай Зенин, вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком»:

«“Ростелеком” – социально ответственная компания, у нас есть ряд благотворительных и социальных программ. Проект «Азбука интернета» реализуется нами совместно с Социальным фондом России вот уже десять лет, и за это время жизнь многих людей пенсионного возраста значительно изменилась благодаря освоению гаджетов и развитию навыков пользования интернетом – повышается качество социализации, появляются новые хобби».

«Ростелеком» реализует проект «Азбука интернета» совместно с Социальным фондом России (СФР, ранее — Пенсионный фонд России) с 2014 года. С тех пор с помощью специального одноименного пособия повысили свои компьютерные навыки уже более 500 тыс. человек. Было разработано 14 программ расширенного курса обучения, выпущено более 60 тыс. экземпляров учебника, на портале размещено 25 образовательных видеороликов. Все материалы находятся в открытом доступе, их можно бесплатно скачать с сайта проекта.

В Новосибирской области в рамках проекта «Азбука интернета» проводятся различные мероприятия для пожилых людей: обучающие курсы, круглые столы, встречи с экспертами по кибербезопасности и многое другое. С 2023 года на регулярной основе проходят индивидуальные консультации от волонтеров «Ростелекома».

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