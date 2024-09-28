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вчера 23:20
общество

После концерта Zivert сотни новосибирцев не могут выбраться с «Арены»: на мосту огромная пробка

Жители Новосибирска, пришедшие на концерт знаменитой певицы, теперь не могут вернуться домой: на всех дорогах огромные пробки.

Еще до начала выступления ведущие к стадиону улицы окрасились в красный цвет: пробка началась от улицы Немировича-Данченко. После концерта «покраснели» те направления, которые ведут уже от ЛДС – как в сторону левого берега, так и правого.

В соцсетях уже появились фото и видео, на которых множество людей идет пешком вдоль дороги, обгоняя стоящие в пробке машины.

Усугубило ситуацию то, что на Октябрьском мосту в сторону правого берега произошло ДТП (об этом, в частности, сообщает 2ГИС), плюс дорожные просветы сужены из-за продолжающегося ремонта моста.

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Фёдор Туров
Журналист

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