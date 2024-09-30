Под Новосибирском будут строить трёхэтажные тaунхaусы: рассказываем о новой локации для комфортной жизни

В Новосибирской области продолжается строительство посёлка тaунхаусов KLUBNIKA. Проект может привлечь тех, кто хочет жить за городом, но при этом недалеко от мегаполиса и пользоваться всем его благами. До ближайшей станции метро Заельцовская можно добраться за 30 минут на авто.

В новой концепции строительства предусмотрено 4 дома по 7 квартир в каждом К продаже доступны тaунхаусы площадью 68,73 и 100 кв. м., а также участки в полторы или две сотки. Цена на тaунхаус в этой очереди от 6 440 000₽. Действует программа сельской и семейной ипотек.



Главная особенность проекта — трёхэтажные тaунхаусы, где комфортно может жить большая семья. Пространство можно обустроить под собственные нужды. К примеру, на первом этаже можно разместить санузел с раковиной и котельную, а также кухню-гостиную. После обеда или ужина можно удобно устроиться на диване, почитать любимую книгу или посмотреть телепередачи.

На втором этаже можно обустроить детскую с кроватью, системой хранения для одежды и других вещей, оборудовать рабочую зону, где ребёнок сможет делать уроки или заниматься творчеством. На этом же этаже предусмотрена ещё одна комната, где можно разместить полутора- или двухспальную кровать, систему хранения и телевизор. Санузел с ванной комнатой тоже находятся на этаже.

На третьем этаже удобно расположится спальня с просторной кроватью и системой хранения, а в соседней комнате можно обустроить зону, где будет возможность спокойно поработать или посмотреть телевизор. В этой же комнате предусмотреть стеллажи для книг или других вещей.



На своём участке каждый реализует давние мечты о грядках с зеленью, ягодой, или же бассейном и баней-бочкой. Терасса отлично подойдёт под локацию для отдыха: мангальная зона, мягкий угол и качеля дополнят общую картину загородной жизни.





Тaунхаусы KLUBNIKA подойдут как семьям старшего возраста, желающим уединиться на природе, так и молодым семьям с детьми, которые стремятся обеспечить им комфортные условия для жизни. Посёлок также привлечет тех, кто мечтает о даче для отдыха на свежем воздухе круглый год.

Более подробно о Доме со вкусом KLUBNIKA в поселке вам расскажут специалисты компании «МЕТР».

Отдел продаж

Дом со вкусом «KLUBNIKA»:

Новосибирская область,

пос. Октябрьский, ул. Весенняя 40/1,

Телефон +7 (383) 285-61-81.

klubnika@metr-pro.ru

https://dom-klubnika.ru

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