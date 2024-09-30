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общество
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Профессия для настоящих мужчин: как журналист осваивал профессию формовщика и что из этого получилось

Фото: Сиб.фм

Следующий герой шоу «Журналисты в кадрах», в котором сотрудники редакции медиахолдинга СибФМ Group на один день меняют профессию, решил на собственном опыте проверить утверждение, что любой труд требует сноровки и мастерства.

Главный редактор печатных СМИ медиахолдинга СибФМ Group на один день погрузился в профессию для настоящих мужчин – формовщика железобетонных изделий.

Современные дома невозможно построить без железобетонных конструкций. Их же используют в дорожном строительстве, да и много где еще. Одно из крупнейших предприятий по выпуску железобетонных изделий – КПД «Газстрой».

Фото Профессия для настоящих мужчин: как журналист осваивал профессию формовщика и что из этого получилось 2

Группа компаний КПД «Газстрой» – одна из крупнейших строительных компаний Сибири. Она входит в высший рейтинг единого ресурса застройщиков по соблюдению декларируемых сроков сдачи жилья. Основные направления деятельности – развитие собственных девелоперских проектов, сервисных служб, производство материалов для дорожного и крупнопанельного домостроения. Укрепление производственной базы, инвестиции в человеческий капитал и непрерывное развитие – стратегические цели компании.

Производственные мощности завода обеспечивают не только собственные проекты, но и крупнейшие стройки городского и федерального значения.

Фото Профессия для настоящих мужчин: как журналист осваивал профессию формовщика и что из этого получилось 3

Стоит отметить, что завод расположен достаточно далеко от центра. Однако для работников организован подвоз служебным транспортом. Как рассказала начальник цеха №6/2 КПД «Газстрой» Валентина Петухова, рабочая смена длится 12 часов с 8 утра и до 8 вечера. Правда один час выделяется на обед. График скользящий – двое суток работаешь и двое отдыхаешь. Ночные смены отсутствуют. Существуют и другие льготы.

Фото Профессия для настоящих мужчин: как журналист осваивал профессию формовщика и что из этого получилось 4

– Вы правильно сделали, что пришли в нашу компанию. Она существует уже более 20 лет. Вообще, исторически, она создана на базе предприятия, которому более 70 лет. Мы занимаемся профессионально выпуском изделий сборного железобетона и крупнопанельного домостроения. У нас формовщики работают и на КПД, и на ЖБИ. Специальность почетная. Вы своими глазами увидите, как из изделия, что вы сделали, будет построен дом, – напутствовал нового сотрудника директор по производству КПД «Газстрой» Александр Коликин.

Он также добавил, что работник должен пройти все стадии от начала изготовления железобетонных конструкций до самого конца.

Фото Профессия для настоящих мужчин: как журналист осваивал профессию формовщика и что из этого получилось 5

– Посмотрим, что у меня получится, но судя по рассказам руководства, работа очень тяжелая, но в то же время интересная. Думаю, приятно будет видеть, что одна из плит, которые я сегодня залью, будет находиться в доме, который уже строят, – отметил Анатолий.

Переодевшись в спецодежду, журналист отправился на инструктаж. Прежде всего, ему рассказали правила техники безопасности. Если кратко, нужно постоянно смотреть по сторонам, чтобы избежать несчастного случая. Далее формовщик железобетонных конструкций и изделий Константин Колосов рассказал, чем придется заниматься.

Фото Профессия для настоящих мужчин: как журналист осваивал профессию формовщика и что из этого получилось 6

– Наша работа связана с тяжелым физическим трудом. Некоторые остаются, а некоторые уходят, потому что труд очень тяжелый. Данный работник может быть и останется в наших рядах. Первое впечатление бывает обманчивым, – дал характеристику Константин Колосов.

В тот день цех занимался изготовлением потолка №14. Прежде чем в форму залить раствор необходимо ее подготовить. Для этого сначала специальным ломом убираются застывшие остатки бетона, затем сдуть остатки, смазать форму маслом, чтобы материл к ней не «прикипел».

– Пробить нужно все пазы. После того, как форма будет смазана ее переворачивают, вставляют петли и, как правило приваривают к арматуре. На это опытному формовщику потребуется не более 20 минут. У новичков процесс занимает в два раза больше времени, – инструктировал опытный работник стажера.

Фото Профессия для настоящих мужчин: как журналист осваивал профессию формовщика и что из этого получилось 7

Как позже признался Анатолий, сложнее всего при подготовке формы было п опасть ломом в пазы. А сдувать остатки бетона и смазывать форму маслом было достаточно легко.

После того, как форма подготовлена ее перемещают в специальное место под заливку бетоном. Раствор привозят на специальных машинах, и заливка идет, можно сказать вручную. После чего, форму краном перемещают на новое место, где раствор также вручную распределяют по форме. Делать это нужно достаточно быстро при помощи совковой лопаты.

– Работа на самом деле тяжелая, при этом нужно иметь сноровку, чтобы не мешать друг другу, равномерно распределяя раствор по форме. За 10-15 минут, ты просто выматываешься, – отметил Анатолий.

После этого форму отправляют в сушильную камеру, где она проводит около суток. Но и после этого железобетонную конструкцию нужно довести до ума. Нужно убрать сколы, трещины. И только после этого плита отправляется на склад готовой продукции, где дожидается отправки заказчикам.

Фото Профессия для настоящих мужчин: как журналист осваивал профессию формовщика и что из этого получилось 8

После всех испытаний Константин Колосов оценил работу журналиста.

– Анатолий выполнял работы по зачистке формы потолка №14, смазке, затяжке формы и последующей заливке железобетонного изделия. После непродолжительной работы журналист показал, что его вклад можно оценить на твёрдую троечку по пятибальной системе.

Несмотря на тяжелый физический труд, профессия – формовщика железобетонных изделий и конструкций Анатолию понравилась.

– Так что, рекомендую, — улыбаясь, подвел журналист итоги своего эксперимента.

Реклама. ООО КПД-Газстрой. ИНН 5406219515.erid:LjN8KWbZQ

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Роман Чугаев
Журналист

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