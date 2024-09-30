Профессия для настоящих мужчин: как журналист осваивал профессию формовщика и что из этого получилось

Следующий герой шоу «Журналисты в кадрах», в котором сотрудники редакции медиахолдинга СибФМ Group на один день меняют профессию, решил на собственном опыте проверить утверждение, что любой труд требует сноровки и мастерства.

Главный редактор печатных СМИ медиахолдинга СибФМ Group на один день погрузился в профессию для настоящих мужчин – формовщика железобетонных изделий.

Современные дома невозможно построить без железобетонных конструкций. Их же используют в дорожном строительстве, да и много где еще. Одно из крупнейших предприятий по выпуску железобетонных изделий – КПД «Газстрой».

Группа компаний КПД «Газстрой» – одна из крупнейших строительных компаний Сибири. Она входит в высший рейтинг единого ресурса застройщиков по соблюдению декларируемых сроков сдачи жилья. Основные направления деятельности – развитие собственных девелоперских проектов, сервисных служб, производство материалов для дорожного и крупнопанельного домостроения. Укрепление производственной базы, инвестиции в человеческий капитал и непрерывное развитие – стратегические цели компании.

Производственные мощности завода обеспечивают не только собственные проекты, но и крупнейшие стройки городского и федерального значения.

Стоит отметить, что завод расположен достаточно далеко от центра. Однако для работников организован подвоз служебным транспортом. Как рассказала начальник цеха №6/2 КПД «Газстрой» Валентина Петухова, рабочая смена длится 12 часов с 8 утра и до 8 вечера. Правда один час выделяется на обед. График скользящий – двое суток работаешь и двое отдыхаешь. Ночные смены отсутствуют. Существуют и другие льготы.

– Вы правильно сделали, что пришли в нашу компанию. Она существует уже более 20 лет. Вообще, исторически, она создана на базе предприятия, которому более 70 лет. Мы занимаемся профессионально выпуском изделий сборного железобетона и крупнопанельного домостроения. У нас формовщики работают и на КПД, и на ЖБИ. Специальность почетная. Вы своими глазами увидите, как из изделия, что вы сделали, будет построен дом, – напутствовал нового сотрудника директор по производству КПД «Газстрой» Александр Коликин.

Он также добавил, что работник должен пройти все стадии от начала изготовления железобетонных конструкций до самого конца.

– Посмотрим, что у меня получится, но судя по рассказам руководства, работа очень тяжелая, но в то же время интересная. Думаю, приятно будет видеть, что одна из плит, которые я сегодня залью, будет находиться в доме, который уже строят, – отметил Анатолий.

Переодевшись в спецодежду, журналист отправился на инструктаж. Прежде всего, ему рассказали правила техники безопасности. Если кратко, нужно постоянно смотреть по сторонам, чтобы избежать несчастного случая. Далее формовщик железобетонных конструкций и изделий Константин Колосов рассказал, чем придется заниматься.

– Наша работа связана с тяжелым физическим трудом. Некоторые остаются, а некоторые уходят, потому что труд очень тяжелый. Данный работник может быть и останется в наших рядах. Первое впечатление бывает обманчивым, – дал характеристику Константин Колосов.

В тот день цех занимался изготовлением потолка №14. Прежде чем в форму залить раствор необходимо ее подготовить. Для этого сначала специальным ломом убираются застывшие остатки бетона, затем сдуть остатки, смазать форму маслом, чтобы материл к ней не «прикипел».

– Пробить нужно все пазы. После того, как форма будет смазана ее переворачивают, вставляют петли и, как правило приваривают к арматуре. На это опытному формовщику потребуется не более 20 минут. У новичков процесс занимает в два раза больше времени, – инструктировал опытный работник стажера.

Как позже признался Анатолий, сложнее всего при подготовке формы было п опасть ломом в пазы. А сдувать остатки бетона и смазывать форму маслом было достаточно легко.

После того, как форма подготовлена ее перемещают в специальное место под заливку бетоном. Раствор привозят на специальных машинах, и заливка идет, можно сказать вручную. После чего, форму краном перемещают на новое место, где раствор также вручную распределяют по форме. Делать это нужно достаточно быстро при помощи совковой лопаты.

– Работа на самом деле тяжелая, при этом нужно иметь сноровку, чтобы не мешать друг другу, равномерно распределяя раствор по форме. За 10-15 минут, ты просто выматываешься, – отметил Анатолий.

После этого форму отправляют в сушильную камеру, где она проводит около суток. Но и после этого железобетонную конструкцию нужно довести до ума. Нужно убрать сколы, трещины. И только после этого плита отправляется на склад готовой продукции, где дожидается отправки заказчикам.

После всех испытаний Константин Колосов оценил работу журналиста.

– Анатолий выполнял работы по зачистке формы потолка №14, смазке, затяжке формы и последующей заливке железобетонного изделия. После непродолжительной работы журналист показал, что его вклад можно оценить на твёрдую троечку по пятибальной системе.

Несмотря на тяжелый физический труд, профессия – формовщика железобетонных изделий и конструкций Анатолию понравилась.

– Так что, рекомендую, — улыбаясь, подвел журналист итоги своего эксперимента.

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