НОВИКОМ улучшил условия по вкладам до 19,5%

Дочерний банк Госкорпорации Ростех повысил ставки по нескольким линейкам рублевых вкладов. Теперь клиенты НОВИКОМа могут получать доходность до 19,5%.

Банк предлагает своим клиентам три основных сценария накопления средств. Непополняемый вклад «Капитал» приносит высокий процент, выплачиваемый в конце срока. «Рост» — пополняемый вклад с ежемесячной выплатой дохода и растущей процентной ставкой. «Комфорт» – пополняемый вклад с возможностью снятия средств. У каждой линейки есть опция Premium – для вкладов от 3,5 млн рублей. Помимо этого, в банке существует вклад «Капитал Социальный», предусматривающий повышенную процентную ставку для пенсионеров и зарплатных клиентов.

Улучшения коснулись линеек «Капитал» и «Рост»: ставка выросла в среднем на 0,5%. Так, доходность вклада «Капитал» теперь достигает 18,5% годовых, «Капитал Социальный» позволит получать до 19% годовых, а «Premium Капитал» — до 19,5%. По вкладу «Рост» ставка теперь составляет от 15,8% до 16%.

«Банк России в очередной раз повысил ключевую ставку, и НОВИКОМ вновь пересмотрел условия по некоторым линейкам вкладов. Сейчас мы видим, что нашим клиентам в основном интересны среднесрочные вклады — от 3 месяцев до года. Именно на эти сроки размещения мы и повысили ставки», — рассказал старший вице-президент банка НОВИКОМ Дмитрий Криштопа.

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