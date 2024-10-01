Новосибирцы протестируют новейшие российские гаджеты с операционной системой Аврора

Новосибирцы получат российские устройства для тестирования новейших версий операционной системы Аврора — планшеты Fplus T1100, трастфоны Mashtab T1 и карманные персональные компьютеры Aquarius M11.

Таким образом, Новосибирск сможет протестировать полный парк устройств программы Бета-тестирования ОС Аврора, включая выданные ранее смартфоны Fplus R570E и планшеты БайтЭрг МВК-Т2101.

Новые гаджеты во временное пользование выдали самым активным бета-тестерам ОС Аврора в Новосибирском филиале «Ростелекома». Полученные устройства сибиряки будут использовать в повседневной жизни. Главная задача — изучать их работу и делиться обратной связью с производителем, а также проходить опросы по функционалу и, при желании, участвовать в исследованиях пользовательского опыта.

«Участие в испытаниях принимают ИТ-специалисты и обычные пользователи, которым интересно первыми опробовать российские мобильные устройства и поделиться обратной связью с разработчиками. Новосибирцы присоединились к нашей программе в прошлом году и уже в ближайшее время, в ноябре, мы планируем набрать здесь еще одну группу», — отметила руководитель направления развития сообщества ОС Аврора Татьяна Казнова.

Сейчас по стране гаджеты с отечественной операционной системой тестируют 600 человек — это на треть больше, чем год назад. География проекта также растет — за 2024 год к программе присоединились еще 6 городов: Уфа, Волгоград, Пермь, Самара, Омск и Челябинск.

О компании «Открытая мобильная платформа»:

Компания «Открытая мобильная платформа» занимается разработкой и продвижением российской мобильной операционной системы Аврора и платформы управления корпоративными мобильными устройствами «Аврора Центр», а также других решений, которые позволяют строить доверенную мобильную среду, гарантируя повышение производительности и защиту чувствительной информации. Компания динамично и успешно сотрудничает с лидерами корпоративного рынка и государственными компаниями, задает стандарты мобильных приложений, создавая совместные решения и формируя отечественный стек технологий.

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