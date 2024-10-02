KLUBNIKA в Марусино: всё необходимое для жизни рядом

В посёлке Марусино Новосибирской области появится еще один посёлок тaунхаусов KLUBNIKA*. Рассказываем об особенностях новой локации.

Те, кто давно мечтает о загородной жизни недалеко от городской черты, могут обратить внимание на посёлок KLUBNIKA, который строят в Марусино на левом берегу.

В новой локации планируется 439 квартир, а общая площадь строительства — 29 842 кв. м. Есть варианты тaунхаусов площадью 66 и 74 кв. м. и участки по полторы и две сотки. Для покупки недвижимости действует сельская ипотека.



Все дома выполнены в едином стиле. Архитектура красивая и запоминающаяся. Таунхаусы построены из качественного кирпича, поэтому в квартирах тепло зимой и прохладно летом. В каждой квартире собственная котельная, подведены коммуникации. Собственникам не придётся беспокоиться об отоплении, наличии воды и электричества. Любоваться прекрасными видами можно с балкона или террасы.

Чтобы владельцы могли реализовать все свои дизайнерские идеи, застройщик предлагает новосёлам свободную планировку с качественной отделкой WhiteBox. Здесь реализован тренд последнего времени — просторная гостиная с выходом на летнюю веранду. Там будет приятно собраться по вечерам всей семьей за большим столом. Тёплый пол, выполненный застройщиком в стяжке пола, делает дом ещё комфортнее.



В первой очереди строительства запланировано 187 квартир, во второй — 129, в третьей — 123. Стоимость тaунхаусов начинается от 6,8 миллионов рублей*. От площади Маркса до Марусино можно добраться за 35 минут.

В шаговой доступности от посёлка — новая школа, остановка транспорта, а также магазины и аптека. В новой школе планируются фото- и телестудия, столовая на 300 мест и просторный актовый зал.

KLUBNIKA может подойти семейным парам от 50 лет, которые хотят переехать за город ради тишины, спокойствия, ближе к природе. Там же могут поселиться и молодые семьи от 30 лет, у которых есть один или два ребенка и которые хотят воспитывать детей в благоприятных условиях, на чистом воздухе, вблизи леса и водоемов. Сюда могут переехать и горожане, мечтающие о круглогодичной даче — ведь так хорошо провести выходные или праздники на природе.

Если у вас ещё остались вопросы, или есть желание ближе познакомиться с нашим проектом, приглашаем на экскурсию: п. Klubnikа Марусино, п. Марусино.

тел.: 8(383) 322-53-47

сайт: dom-klubnika.ru

*В посёлке KLUBNIKA Марусино реализуются только готовые дома.





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