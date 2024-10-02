«Пятёрочка» порадует отличников и разыграет более 2 млн рублей на улучшение 5 школ

Торговая сеть «Пятёрочка» запускает акцию «Скидка за пятёрку!». Школьники, получившие хорошие оценки, смогут воспользоваться скидкой 20% на перекус и участвовать в розыгрыше ценных призов. Активные ученики также могут побороться в социальных сетях за 1 млн рублей на улучшение своей школы. Акция продлится с 1 по 28 октября во всех магазинах.

Ученье — свет

«Пятёрочка» поддержит каждого ученика в новом учебном году. Как это происходит? Вот несколько способов:

•торговая сеть поощряет отличные оценки,

•в магазинах можно найти все необходимое для школы,

•проводятся розыгрыши подарков.

Получайте знания, проявляйте активность — и ваши усилия будут вознаграждены!

Подарки за пятёрки и не только

Если юный покупатель покажет на кассе дневник с хотя бы одной оценкой «отлично», ему предоставят скидку 20% на выпечку и напитки от собственных марок «Пятёрочки». Кроме того, каждый клиент магазина может участвовать в еженедельном розыгрыше сертификатов на детскую одежду, спортивные товары и учебные гаджеты. Для этого нужно сделать покупку от 600 рублей с картой лояльности «Х5 Клуб» или приобрести товары от партнеров, а затем зарегистрировать чек на сайте акции.

1 млн рублей за челлендж в соцсетях

В рамках акции стартует новый челлендж в ВКонтакте и TikTok. Участники гарантированно получат сертификаты в Roblox или подписку на «СберОбразование». Среди самых активных пользователей будет разыграно 5 денежных призов на благоустройство школы — от 100 тысяч до 1 млн рублей (общая сумма призового фонда составляет 2,1 млн рублей).

Чтобы участвовать в конкурсе, нужно:

•записать видеообзор своего школьного рюкзака или сделать фотораскладку с его содержимым,

•опубликовать контент в личном аккаунте с хештегами #ЧтовМоёмРюкзаке и #ВШколусПятёрочкой,

•отправить публикацию в группу поддержки «Пятёрочки» во ВКонтакте с кодовым словом «Рюкзак».

Подробности об условиях участия, порядке проведения розыгрыша и выдачи призов можно найти на сайте actions.5ka.ru.

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