Доступный спорт. Философия Desport

После ухода ряда западных брендов с российского рынка спортивных товаров, образовавшуюся нишу быстро заполнил новый игрок. Как пишет РБК, компания Desport унаследовала 18-летний опыт работы французской сети Decathlon на российском рынке и сохранила широкий ассортимент, предлагая товары для более чем 60 видов спорта. А также развила собственную линейку товаров под собственными торговыми марками: DeWay, DeFit, DeWave, DeWheel и Derby.

Производство товаров под собственными марками осуществляется на ведущих площадках мира. Например, футбольные мячи под брендом Derby производятся там же, где изготавливаются официальные мячи FIFA. При этом Desport сохраняет разумный баланс между собственным производством и импортом, привлекая лучших поставщиков для технологичных или уникальных продуктов.

Компания стремится охватить широкую аудиторию: от семей, выбирающих снаряжение для пикника, до профессиональных спортсменов. Desport также развивает сервисное направление, предлагая услуги по подготовке и обслуживанию спортивного оборудования на профессиональном уровне.

В планах компании — расширение присутствия в регионах, открытие новых магазинов и развитие сети сервисных центров.

Философия Desport заключается в создании сообщества единомышленников и экосистемы для активного образа жизни, учитывающей все нюансы российских реалий — от климатических особенностей до культурных традиций.

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