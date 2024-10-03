«Ростелеком» рассказал о киберграмотности юным спортсменам Новосибирска

«Ростелеком» провел серию уроков по киберграмотности для юных спортсменов. Мероприятия, приуроченные к Дню интернета в России, прошли при поддержке Министерства физической культуры и спорта Новосибирской области.

Волонтеры провайдера встретились с воспитанниками «Спортивной школы самбо», «Спортивной школы олимпийского резерва водных видов спорта» и «Центра подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного». Юные пловцы, гимнасты и самбисты – всего более 100 ребят — узнали о рисках и угрозах, которые скрываются за использованием привычных гаджетов, а также о том, как оставаться в безопасности в Сети.

Уроки разработаны на основе материалов образовательного сервиса «Ростелеком Лицей» и «Альянса по защите детей в цифровой среде». Они содержат лекционную часть, которая чередуется с короткометражными мультфильмами и их последующим обсуждением. Для закрепления информации участники получили в подарок полезные стикерпаки с краткими правилами и издания «Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир».

Такие встречи традиционно проводятся в рамках деятельности «Альянса по защите детей в цифровой среде», одним из учредителей которого является «Ростелеком». Миссия объединения — организовать безопасное интернет-пространство для юных пользователей, в котором они смогут общаться и дружить, учиться и развиваться, открывать для себя новые возможности.

Евгений Подгорный, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике, депутат Законодательного Собрания Новосибирской области:

«Использование интернета и социальных сетей становится частью нашей жизни. Соблюдать определенные правила онлайн-безопасности важно для всех, а для спортсменов — особенно. Многие из юных атлетов — это будущие чемпионы, и наша задача — уберечь от деструктивных явлений, научить следить за защитой личной информации, за своим имиджем в Сети и соблюдать правила общения».

Николай Зенин, вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком»:

«”Ростелеком”, как один из учредителей “Альянса по защите детей в цифровой среде”, вместе с партнерами работает над тем, чтобы оградить подрастающее поколение от киберугроз. Наши сотрудники проводят встречи со школьниками, разрабатывают материалы по правилам поведения в Сети, кроме того на образовательной платформе “Лицей” есть специальный открытый курс по кибербезопасности».

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