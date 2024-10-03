Стартует осенний этап всероссийской акции «Неделя без турникетов»

Профориентационная акция проводится Союзом машиностроителей России с 2015 года осенью и весной. В проекте уже приняли участие более 2 млн школьников и студентов по всей стране. В рамках весеннего этапа акции свои турникеты открыли 550 предприятий, с работой которых ознакомились почти 230 тыс. юных инженеров.

Главная идея проекта «Неделя без турникетов» — познакомить студентов, школьников и их родителей с предприятиями своего региона, где они смогут работать, рассказать какие профессии являются перспективными и наиболее востребованными на рынке труда.

«Уверен, что участие в акции даст возможность молодежи ознакомиться с работой современных промышленных предприятий и определиться с будущей профессией», — заявил первый вице-президент СоюзМаш.

Банк НОВИКОМ в партнерстве с Воронежским региональным отделением (ВРО) СоюзМаш также проводит работу по популяризации инженерных специальностей, поддерживая программу «Неделя без турникетов», олимпиада «Звезда» и форум «Инженеры будущего». Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева — куратор ВРО СоюзМаш.

Союз машиностроителей России — организация, объединяющая работников промышленных предприятий, организаций и технических ВУЗов в 77 регионах России на базе более чем 560 местных отделений. Основной целью деятельности является формирование стратегии развития отрасли, участие в формировании механизмов активной государственной политики по поддержке национального машиностроительного комплекса.

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