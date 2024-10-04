МТС Банк вновь повысил ставки по вкладу на один год для физических лиц – до 20,5% годовых

МТС Банк повысил ставки на 0,5 процентных пункта по срочному вкладу «МТС Вклад» на полгода и год для всех розничных клиентов: как для новых [i], так и для действующих. При размещении средств на 181 день ставка составит 19,8% годовых, на 367 дней – 20,3% годовых. Ставки действительны при условии капитализации процентов.

Для премиальных клиентов банка при открытии вклада на те же сроки предусмотрена надбавка в размере до 0,2 процентных пункта с учетом капитализации к базовой ставке на вклады с ежемесячным начислением процентов. Таким образом, максимальная доходность для этой категории клиентов по вкладу, открытому на срок один год, составит 20,5% годовых.

Минимальная сумма «МТС Вклада» составляет 10 000 рублей, пополнение первые 30 дней без возможности частичного снятия. Предусмотрена автоматическая пролонгация договора на условиях, действующих на момент пролонгации. Досрочное закрытие вклада происходит по ставке вклада «До востребования», действующей на момент досрочного расторжения договора.

Также МТС Банк повысил ставку по вкладу «Для своих»[ii] с пополнением и снятием для клиентов категории Премиум и Private на срок 181 день с возможностью пополнения и частичного снятия. Процентная ставка зависит от суммы размещаемых средств, максимальная ставка по вкладу «Для своих» на срок 81 день составит 19,2% годовых. Минимальная сумма такого вклада составляет 1 000 000 рублей.

Оформить «МТС Вклад» можно в любом офисе, на сайте или в мобильном приложении МТС Банка. Более подробная информация о предложении доступна на сайте МТС Банка.

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